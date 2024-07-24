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Аграрии начали экспериментально выращивать хлопок и хмель на Кубани - РИА Новости, 24.07.2024
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Краснодарский край
 
12:58 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/eksperimenty-1961680989.html
Аграрии начали экспериментально выращивать хлопок и хмель на Кубани
Аграрии начали экспериментально выращивать хлопок и хмель на Кубани - РИА Новости, 24.07.2024
Аграрии начали экспериментально выращивать хлопок и хмель на Кубани
Аграрии Краснодарского края заложили экспериментальные посевы хлопка и хмеля, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:58
2024-07-24T12:58
краснодарский край
краснодарский край
северский район
темрюкский район
андрей коробка
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Аграрии Краснодарского края заложили экспериментальные посевы хлопка и хмеля, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в 2024 году. "В этом году мы сделали несколько экспериментов. Мы заложили в Северском районе посевы (хлопка - ред.). Посеяли в апреле — в итоге так себе получилось. Пересеяли в конце мая, получилось лучше. Посеяли в десятых числах июня - получилось великолепно, сейчас этот хлопок имеет самую лучшую фазу развития. На прошлой неделе еще заложили в Темрюкском районе пять гектаров экспериментального посева", - сказал Коробка. Он подчеркнул, что существующая сейчас технология выращивания хлопка ничем не отличается от технологии выращивания сои. В рамках импортозамещения на Кубани также пробуют возделывать хмель. "По хмелю - в Северском районе компания заложила порядка 80 гектаров, потом увеличили до 140 гектаров, в прошлом году собрали урожай. Пока правильных технологических решений на территории Краснодарского края по выращиванию хмеля - нет… Сейчас методом проб и ошибок налаживается это производство, все в рамках практического эксперимента. Но по хмелю мы точно выйдем на производственную мощность", — добавил Коробка. Вице-губернатор Кубани отметил, что на выращивание хмеля оказывает влияние, в том числе и жаркий климат. По его словам, при температуре выше 30 градусов растение прекращает активную фазу роста.
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северский район
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краснодарский край, северский район, темрюкский район, андрей коробка
Краснодарский край, Краснодарский край, Северский район, Темрюкский район, Андрей Коробка

Аграрии начали экспериментально выращивать хлопок и хмель на Кубани

© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкНа плантации хмеля
На плантации хмеля - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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На плантации хмеля. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Аграрии Краснодарского края заложили экспериментальные посевы хлопка и хмеля, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в 2024 году.
"В этом году мы сделали несколько экспериментов. Мы заложили в Северском районе посевы (хлопка - ред.). Посеяли в апреле — в итоге так себе получилось. Пересеяли в конце мая, получилось лучше. Посеяли в десятых числах июня - получилось великолепно, сейчас этот хлопок имеет самую лучшую фазу развития. На прошлой неделе еще заложили в Темрюкском районе пять гектаров экспериментального посева", - сказал Коробка.
Он подчеркнул, что существующая сейчас технология выращивания хлопка ничем не отличается от технологии выращивания сои. В рамках импортозамещения на Кубани также пробуют возделывать хмель.
«
"По хмелю - в Северском районе компания заложила порядка 80 гектаров, потом увеличили до 140 гектаров, в прошлом году собрали урожай. Пока правильных технологических решений на территории Краснодарского края по выращиванию хмеля - нет… Сейчас методом проб и ошибок налаживается это производство, все в рамках практического эксперимента. Но по хмелю мы точно выйдем на производственную мощность", — добавил Коробка.
Вице-губернатор Кубани отметил, что на выращивание хмеля оказывает влияние, в том числе и жаркий климат. По его словам, при температуре выше 30 градусов растение прекращает активную фазу роста.
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