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Польский экс-судья Шмидт не исключил сотрудничества с российскими СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
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18:50 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/eks-sudja-1961790821.html
Польский экс-судья Шмидт не исключил сотрудничества с российскими СМИ
Польский экс-судья Шмидт не исключил сотрудничества с российскими СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
Польский экс-судья Шмидт не исключил сотрудничества с российскими СМИ
Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, рассказал РИА Новости, что помимо работы в Белте... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:50
в мире
россия
польша
варшава
томаш шмидт (судья)
интерпол
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, рассказал РИА Новости, что помимо работы в Белте сотрудничает с международным радио "Беларусь" для польской аудитории на родном для них языке, а также не исключил сотрудничества с российскими СМИ. "Я работаю для СМИ, Белты. Я тоже работаю на радио. Там поляки, белорусы вместе разговаривают о политике. Это международное радио "Беларусь". Там мы говорим на польском языке, это для поляков… Теперь тоже думаю, как сотрудничать с российскими СМИ", - сообщил Шмидт агентству. По его словам, западной аудитории непросто донести, что происходит на самом деле. "Как сделать, чтобы на Западе, в Польше люди знали, что происходит в мире. Теперь там только Западная пропаганда, американская пропаганда, как перебить это?" - сказал экс-судья. Он подчеркнул, что на Западе блокируют альтернативные СМИ. "Первый шаг — блокировка. Второй — пропаганда, которая работает там очень серьезно, чтобы передать образ, что Россия хочет войны, что Россия пойдет на Варшаву, Прибалтику. Это просто бред. Говорят военные, говорят политики. Люди начинают быть уверены в этом. Это большая угроза для мира, не только нашей части Европы", - отметил Шмидт. Ранее Интерпол отказался разыскивать Шмидта по своим каналам. Реагируя на просьбу польских властей, в Интерполе сообщили, что организация отказалась выдать "красную карточку" в отношении судьи, поскольку "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями". Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.
https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982460.html
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в мире, россия, польша, варшава, томаш шмидт (судья), интерпол
В мире, Россия, Польша, Варшава, Томаш Шмидт (судья), Интерпол
Польский экс-судья Шмидт не исключил сотрудничества с российскими СМИ

Польский экс-судья Шмидт задумался о сотрудничестве с российскими СМИ

© Sputnik / Василий Малашенков Томаш Шмидт
 Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Томаш Шмидт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, рассказал РИА Новости, что помимо работы в Белте сотрудничает с международным радио "Беларусь" для польской аудитории на родном для них языке, а также не исключил сотрудничества с российскими СМИ.
«
"Я работаю для СМИ, Белты. Я тоже работаю на радио. Там поляки, белорусы вместе разговаривают о политике. Это международное радио "Беларусь". Там мы говорим на польском языке, это для поляков… Теперь тоже думаю, как сотрудничать с российскими СМИ", - сообщил Шмидт агентству.
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По его словам, западной аудитории непросто донести, что происходит на самом деле. "Как сделать, чтобы на Западе, в Польше люди знали, что происходит в мире. Теперь там только Западная пропаганда, американская пропаганда, как перебить это?" - сказал экс-судья.
Он подчеркнул, что на Западе блокируют альтернативные СМИ. "Первый шаг — блокировка. Второй — пропаганда, которая работает там очень серьезно, чтобы передать образ, что Россия хочет войны, что Россия пойдет на Варшаву, Прибалтику. Это просто бред. Говорят военные, говорят политики. Люди начинают быть уверены в этом. Это большая угроза для мира, не только нашей части Европы", - отметил Шмидт.
Ранее Интерпол отказался разыскивать Шмидта по своим каналам. Реагируя на просьбу польских властей, в Интерполе сообщили, что организация отказалась выдать "красную карточку" в отношении судьи, поскольку "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями".
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.
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