https://ria.ru/20240724/eks-senator-1961794069.html

Экс-сенатор Вирджинии рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Экс-сенатор Вирджинии рассказал, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 24.07.2024

Экс-сенатор Вирджинии рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине навряд ли удастся урегулировать до проведения запланированных на ноябрь очередных выборов президента США, поскольку доноры Демократической... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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ричард блэк

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине навряд ли удастся урегулировать до проведения запланированных на ноябрь очередных выборов президента США, поскольку доноры Демократической партии активно вливают огромные средства в "поражение России", заявил РИА Новости бывший член Сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк. "Конфликт на Украине едва ли завершится до выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Президент Джо Байден полностью привержен продолжению войны. Члены его кабинета министров, а также крупные финансовые доноры инвестируют значительные средства в победу над Россией", - прокомментировал Блэк. При этом он добавил, что, в отличие от милитаристски настроенного политического истеблишмента США, народ страны в своем большинстве утратил интерес к украинскому конфликту. "Большинство демократов желают видеть Россию побежденной, но большинство американцев считают иначе. Республиканцы хотят прекратить финансирование войн в отдаленных регионах и сместить фокус приоритетов на защите наших собственных границ. Большинство из тех, кто присутствовал на Национальном съезде Республиканской партии, выступали категорически против финансирования войны", - отметил бывший американский сенатор. По его словам, в законодательных кругах США многие склонны согласиться, что нынешняя плачевная ситуация на Украине стала результатом госпереворота в 2014 году, который произошел при поддержке американских и британских спецслужб. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия также заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240625/ssha-1955218720.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

https://ria.ru/20240724/bouz-1961728188.html

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