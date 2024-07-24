https://ria.ru/20240724/eks-premer-1961621849.html

Каллас вернулась к работе в эстонском парламенте, сообщили СМИ

Каллас вернулась к работе в эстонском парламенте, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2024

Каллас вернулась к работе в эстонском парламенте, сообщили СМИ

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас вернулась к работе в парламенте страны, после того как новое правительство вступило в должность, сообщает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:12

2024-07-24T09:12

2024-07-24T09:42

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брюссель

кайя каллас

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас вернулась к работе в парламенте страны, после того как новое правительство вступило в должность, сообщает телерадиокомпания ERR. Во вторник ERR сообщала, что новое правительство Эстонии во главе с кандидатом на пост премьера страны и министром по вопросам климата Кристеном Михалом принесло присягу, после чего вступило в должность. "Ушедшая в отставку c поста премьер-министра Эстонии Кая Каллас и работавший в ее правительстве министром финансов Март Вырклаэв восстановили свои депутатские полномочия в парламенте, - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, парламент принял такое решение в связи с началом работы нового правительства. Новое правительство сформировано правящей коалицией. В нее входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200. Михал представляет Партию реформ, как и Каллас, руководившая эстонским кабмином с января 2021 года. Она подала в отставку в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

https://ria.ru/20240708/estonija-1958209329.html

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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в мире, эстония, брюссель, кайя каллас, евросоюз