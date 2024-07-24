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В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску - РИА Новости, 24.07.2024
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16:10 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ekoaktivisty-1961747173.html
В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску
В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску - РИА Новости, 24.07.2024
В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску
Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:10
2024-07-24T16:10
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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа, заявили активисты. "Четыре человека вылили оранжевую краску в терминале 3, еще двое задержали вылет самолета в Рим. Они призывают власти подписать договор о постепенном отказе от использования угля, нефти и газа", - говорится в заявлении "Последнего поколения", опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Х.Ранее австрийские активисты анонсировали протест в Венском аэропорту на ближайшую субботу, 27 июля. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.
https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html
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в мире, рим, вена
В мире, Рим, Вена
В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску

Экоактивисты разлили оранжевую краску в аэропорту Вены и задержали один рейс

© Letzte Generation Österreich/XУчастники "Последнего поколения" разлили краску в Венском международном аэропорту в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа
Участники Последнего поколения разлили краску в Венском международном аэропорту в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Letzte Generation Österreich/X
Участники "Последнего поколения" разлили краску в Венском международном аэропорту в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа, заявили активисты.
«
"Четыре человека вылили оранжевую краску в терминале 3, еще двое задержали вылет самолета в Рим. Они призывают власти подписать договор о постепенном отказе от использования угля, нефти и газа", - говорится в заявлении "Последнего поколения", опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Х.
Ранее австрийские активисты анонсировали протест в Венском аэропорту на ближайшую субботу, 27 июля. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
19 июня, 17:50
 
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