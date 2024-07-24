https://ria.ru/20240724/ekoaktivisty-1961747173.html

В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску

В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску - РИА Новости, 24.07.2024

В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску

Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:10

2024-07-24T16:10

2024-07-24T16:10

в мире

рим

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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа, заявили активисты. "Четыре человека вылили оранжевую краску в терминале 3, еще двое задержали вылет самолета в Рим. Они призывают власти подписать договор о постепенном отказе от использования угля, нефти и газа", - говорится в заявлении "Последнего поколения", опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Х.Ранее австрийские активисты анонсировали протест в Венском аэропорту на ближайшую субботу, 27 июля. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.

https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html

рим

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в мире, рим, вена