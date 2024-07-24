В аэропорту Вены экоактивисты разлили краску
Экоактивисты разлили оранжевую краску в аэропорту Вены и задержали один рейс
© Letzte Generation Österreich/XУчастники "Последнего поколения" разлили краску в Венском международном аэропорту в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа
© Letzte Generation Österreich/X
Участники "Последнего поколения" разлили краску в Венском международном аэропорту в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Участники "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation) в среду разлили краску в Венском международном аэропорту и задержали один рейс в Рим в рамках акции с призывом к властям отказаться от угля, нефти и газа, заявили активисты.
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"Четыре человека вылили оранжевую краску в терминале 3, еще двое задержали вылет самолета в Рим. Они призывают власти подписать договор о постепенном отказе от использования угля, нефти и газа", - говорится в заявлении "Последнего поколения", опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Х.
Ранее австрийские активисты анонсировали протест в Венском аэропорту на ближайшую субботу, 27 июля. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.
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