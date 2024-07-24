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"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 24.07.2024 (обновлено: 22:15 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html
"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине
"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 24.07.2024
"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине
Киеву не избежать поражения в украинском конфликте вне зависимости от исхода выборов в США или помощи от Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:27
2024-07-24T22:15
в мире
украина
киев
сша
андрей белоусов
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киеву не избежать поражения в украинском конфликте вне зависимости от исхода выборов в США или помощи от Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, американцы не заинтересованы в поддержке Украины, и исход президентских выборов на это никак не повлияет."Война окончена, и я думаю, что они (правительство Украины – прим. ред.) понимают, что даже если Камала каким-то образом будет избрана, американцы устали поддерживать конфликт на Украине", — заявил эксперт.Как отметил Джонсон, исчерпаны и оружейные резервы Запада, и человеческие ресурсы самой Украины."У Запада отсутствуют возможности снабжать Украину артиллерийскими снарядами. У них нет для этого мощностей. Обещанные системы вооружения продолжают поступать, но это не имеет значения, потому что для их использования Украине нужны более подготовленные и опытные войска, а их у нее нет. У Украины заканчивается время", — заключил аналитик.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Читайте в Дзен: Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке"Произошло что-то ужасное": в США испугались появления Байдена после изоляции. Что заметил американский журналист?
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в мире, украина, киев, сша, андрей белоусов, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Киев, США, Андрей Белоусов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

Джонсон: конфликт на Украине перешел в стадию неизбежного провала Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киеву не избежать поражения в украинском конфликте вне зависимости от исхода выборов в США или помощи от Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, американцы не заинтересованы в поддержке Украины, и исход президентских выборов на это никак не повлияет.
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"Война окончена, и я думаю, что они (правительство Украины – прим. ред.) понимают, что даже если Камала каким-то образом будет избрана, американцы устали поддерживать конфликт на Украине", — заявил эксперт.
Как отметил Джонсон, исчерпаны и оружейные резервы Запада, и человеческие ресурсы самой Украины.
"У Запада отсутствуют возможности снабжать Украину артиллерийскими снарядами. У них нет для этого мощностей. Обещанные системы вооружения продолжают поступать, но это не имеет значения, потому что для их использования Украине нужны более подготовленные и опытные войска, а их у нее нет. У Украины заканчивается время", — заключил аналитик.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШААндрей БелоусовЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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