https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 24.07.2024

"Война окончена". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

Киеву не избежать поражения в украинском конфликте вне зависимости от исхода выборов в США или помощи от Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:27

2024-07-24T18:27

2024-07-24T22:15

в мире

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киев

сша

андрей белоусов

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киеву не избежать поражения в украинском конфликте вне зависимости от исхода выборов в США или помощи от Запада, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, американцы не заинтересованы в поддержке Украины, и исход президентских выборов на это никак не повлияет."Война окончена, и я думаю, что они (правительство Украины – прим. ред.) понимают, что даже если Камала каким-то образом будет избрана, американцы устали поддерживать конфликт на Украине", — заявил эксперт.Как отметил Джонсон, исчерпаны и оружейные резервы Запада, и человеческие ресурсы самой Украины."У Запада отсутствуют возможности снабжать Украину артиллерийскими снарядами. У них нет для этого мощностей. Обещанные системы вооружения продолжают поступать, но это не имеет значения, потому что для их использования Украине нужны более подготовленные и опытные войска, а их у нее нет. У Украины заканчивается время", — заключил аналитик.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Читайте в Дзен: Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке"Произошло что-то ужасное": в США испугались появления Байдена после изоляции. Что заметил американский журналист?

https://ria.ru/20240724/repke-1961765942.html

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в мире, украина, киев, сша, андрей белоусов, центральное разведывательное управление (цру)