https://ria.ru/20240724/dtp-1961834344.html

В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали

В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 24.07.2024

В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали

Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает в среду региональное УМВД. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:58

2024-07-24T22:58

2024-07-24T22:58

происшествия

авто

вологодская область

череповецкий район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает в среду региональное УМВД. ДТП произошло в среду на 185-м километре автодороги А-114 в Череповецком районе: 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Haval под управлением 35-летнего водителя. "В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля Haval и его пассажиры: 35-летняя женщина и двое несовершеннолетних, 15-летняя девочка и 11-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240724/chelovek-1961771463.html

вологодская область

череповецкий район

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происшествия, авто, вологодская область, череповецкий район