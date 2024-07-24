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В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 24.07.2024
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22:58 24.07.2024
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В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали
В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 24.07.2024
В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали
Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает в среду региональное УМВД. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:58
2024-07-24T22:58
происшествия
авто
вологодская область
череповецкий район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает в среду региональное УМВД. ДТП произошло в среду на 185-м километре автодороги А-114 в Череповецком районе: 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Haval под управлением 35-летнего водителя. "В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля Haval и его пассажиры: 35-летняя женщина и двое несовершеннолетних, 15-летняя девочка и 11-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20240724/chelovek-1961771463.html
вологодская область
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происшествия, авто, вологодская область, череповецкий район
Происшествия, Авто, Вологодская область, Череповецкий район
В ДТП в Вологодской области погиб человек, четверо пострадали

В Вологодской области в ДТП с двумя машинами погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Один человек погиб и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области, сообщает в среду региональное УМВД.
ДТП произошло в среду на 185-м километре автодороги А-114 в Череповецком районе: 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Haval под управлением 35-летнего водителя.
«
"В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля Haval и его пассажиры: 35-летняя женщина и двое несовершеннолетних, 15-летняя девочка и 11-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
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