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В ДНР на 27 лет осудили морпеха ВСУ, обстрелявшего дома мирных жителей - РИА Новости, 24.07.2024
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15:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/dnr-1961730934.html
В ДНР на 27 лет осудили морпеха ВСУ, обстрелявшего дома мирных жителей
В ДНР на 27 лет осудили морпеха ВСУ, обстрелявшего дома мирных жителей - РИА Новости, 24.07.2024
В ДНР на 27 лет осудили морпеха ВСУ, обстрелявшего дома мирных жителей
Верховный суд ДНР осудил на 27 лет украинского морпеха, который в 2022 году обстреливал из миномета дома мирных граждан в селе Коминтерново, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:20
2024-07-24T15:20
россия
донецкая народная республика
коминтерново
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет украинского морпеха, который в 2022 году обстреливал из миномета дома мирных граждан в селе Коминтерново, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Олега Шлапаковского", - сообщили журналистам в прокуратуре. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Шлапаковский совместно с иными военнослужащими, находясь на боевой позиции в селе Водяном Волновахского района, выполняя ранее полученный преступный приказ командира, в составе минометного расчета обстреляли осколочно-фугасными минами жилые дома в селе Коминтерново Новоазовского района. В результате обстрелов повреждены четыре дома и одна квартира мирных жителей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шлапаковского к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве. Шлапаковский признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240315/mariupol-1933300211.html
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россия, донецкая народная республика, коминтерново, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Коминтерново, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР на 27 лет осудили морпеха ВСУ, обстрелявшего дома мирных жителей

ВС ДНР дал 27 лет морпеху ВСУ, обстрелявшему из миномета дома мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет украинского морпеха, который в 2022 году обстреливал из миномета дома мирных граждан в селе Коминтерново, сообщили в прокуратуре республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Олега Шлапаковского", - сообщили журналистам в прокуратуре.
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В суде было установлено, что в феврале 2022 года Шлапаковский совместно с иными военнослужащими, находясь на боевой позиции в селе Водяном Волновахского района, выполняя ранее полученный преступный приказ командира, в составе минометного расчета обстреляли осколочно-фугасными минами жилые дома в селе Коминтерново Новоазовского района. В результате обстрелов повреждены четыре дома и одна квартира мирных жителей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шлапаковского к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.
Шлапаковский признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаКоминтерновоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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