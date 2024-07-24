https://ria.ru/20240724/dnepr-1961608671.html

На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ

Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:10

2024-07-24T05:10

2024-07-24T05:11

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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы "реактивщикам". Расчеты РСЗО "Ураган" выдвинулись на уничтожение выявленных украинских опорников и военной техники. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения опорных пунктов и всей техники украинских националистов", - сообщили в военном ведомстве. По словам "реактивщиков", расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом, боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме: выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечит поражение разведанного военного объекта противника.

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