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На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 24.07.2024 (обновлено: 05:11 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/dnepr-1961608671.html
На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ
Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:10
2024-07-24T05:11
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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы "реактивщикам". Расчеты РСЗО "Ураган" выдвинулись на уничтожение выявленных украинских опорников и военной техники. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения опорных пунктов и всей техники украинских националистов", - сообщили в военном ведомстве. По словам "реактивщиков", расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом, боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме: выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечит поражение разведанного военного объекта противника.
https://ria.ru/20240724/artilleriya-1961608209.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ

РСЗО "Ураган" уничтожил украинские опорники и технику на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы "реактивщикам". Расчеты РСЗО "Ураган" выдвинулись на уничтожение выявленных украинских опорников и военной техники. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения опорных пунктов и всей техники украинских националистов", - сообщили в военном ведомстве.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
05:06
По словам "реактивщиков", расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом, боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме: выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечит поражение разведанного военного объекта противника.
 
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