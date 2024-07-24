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В Кирове спасли девочку, застрявшую между лоджиями девятого этажа - РИА Новости, 24.07.2024
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17:53 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/devochka-1961776370.html
В Кирове спасли девочку, застрявшую между лоджиями девятого этажа
В Кирове спасли девочку, застрявшую между лоджиями девятого этажа - РИА Новости, 24.07.2024
В Кирове спасли девочку, застрявшую между лоджиями девятого этажа
Девочку, застрявшую между лоджиями 9 этажа, спасли в Кирове, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:53
2024-07-24T17:53
происшествия
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Девочку, застрявшую между лоджиями 9 этажа, спасли в Кирове, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. Днём в среду по системе 112 поступило сообщение о том, что на улице Пугачева девочка забралась на крышу 10-этажного дома, сорвалась и застряла между стенами лоджий на уровне 9 этажа. На место происшествия выехали сотрудники 3 пожарно-спасательной части. "Спасение ребенка проводилось с крыши. Для этого применили штурмовую лестницу, по которой начальник караула Константин Христолюбов спустился к девочке и обвязал её спасательной веревкой, после чего её подняли наверх", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, ребёнок серьезных травм не получил.
https://ria.ru/20240724/rebenok-1961728050.html
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происшествия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Киров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кирове спасли девочку, застрявшую между лоджиями девятого этажа

Сорвавшуюся с крыши и застрявшую между лоджиями девочку спасли в Кирове

© МЧС Кировской области/TelegramСотрудники МЧС спасли девочку, застрявшую между стенами лоджий на уровне 9 этажа в Кирове
Сотрудники МЧС спасли девочку, застрявшую между стенами лоджий на уровне 9 этажа в Кирове - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС Кировской области/Telegram
Сотрудники МЧС спасли девочку, застрявшую между стенами лоджий на уровне 9 этажа в Кирове
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Девочку, застрявшую между лоджиями 9 этажа, спасли в Кирове, сообщает МЧС региона в Telegram-канале.
Днём в среду по системе 112 поступило сообщение о том, что на улице Пугачева девочка забралась на крышу 10-этажного дома, сорвалась и застряла между стенами лоджий на уровне 9 этажа. На место происшествия выехали сотрудники 3 пожарно-спасательной части.
"Спасение ребенка проводилось с крыши. Для этого применили штурмовую лестницу, по которой начальник караула Константин Христолюбов спустился к девочке и обвязал её спасательной веревкой, после чего её подняли наверх", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, ребёнок серьезных травм не получил.
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