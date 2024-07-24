https://ria.ru/20240724/dengi-1961651797.html

СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов

СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве закончило расследование громкого дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:26

2024-07-24T11:26

2024-07-24T11:26

происшествия

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026845_0:127:3067:1852_1920x0_80_0_0_1490b92abd34f4858b82b9bf37f1cc8e.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве закончило расследование громкого дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, которым предъявлено обвинение в вымогательстве 42,5 миллионов рублей у крупной российской IT-компании "Ланит" с помощью Telegram-каналов, пишет газета "Коммерсантъ"."По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Михаил Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах были размещены негативные посты, которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам" собственников IT-компании "Ланит", — отметили в издании.Так, в список Telegram-каналов, используемых обвиняемыми, попали "Незыгарь", "Кремлевская прачка", "Банкста", Brief и "ВЧК-ОГПУ"*. Согласно схеме Полякова, в этих каналах планировалось размещать негативную информацию, способную нанести ущерб АО "Ланит", говорится в материале. Фигуранты дела требовали от компании денег за удаление этих материалов и установку "блока на негатив", добавили в издании.Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере, им грозит до 15 лет заключения, подчеркнули в публикации. Ни один из обвиняемых свою вину не признал, заключили в статье.В июле прошлого года стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, являющегося администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка".*Организация, признанная в России иностранным агентом

https://ria.ru/20240724/desantnik-1961618250.html

https://ria.ru/20240717/dagestan-1960371533.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)