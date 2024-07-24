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СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов - РИА Новости, 24.07.2024
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11:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/dengi-1961651797.html
СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов
СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве закончило расследование громкого дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:26
2024-07-24T11:26
происшествия
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве закончило расследование громкого дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, которым предъявлено обвинение в вымогательстве 42,5 миллионов рублей у крупной российской IT-компании "Ланит" с помощью Telegram-каналов, пишет газета "Коммерсантъ"."По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Михаил Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах были размещены негативные посты, которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам" собственников IT-компании "Ланит", — отметили в издании.Так, в список Telegram-каналов, используемых обвиняемыми, попали "Незыгарь", "Кремлевская прачка", "Банкста", Brief и "ВЧК-ОГПУ"*. Согласно схеме Полякова, в этих каналах планировалось размещать негативную информацию, способную нанести ущерб АО "Ланит", говорится в материале. Фигуранты дела требовали от компании денег за удаление этих материалов и установку "блока на негатив", добавили в издании.Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере, им грозит до 15 лет заключения, подчеркнули в публикации. Ни один из обвиняемых свою вину не признал, заключили в статье.В июле прошлого года стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, являющегося администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка".*Организация, признанная в России иностранным агентом
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происшествия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: экс-полковник ФСБ вымогал деньги с помощью Telegram-каналов

"Ъ": экс-полковник ФСБ Поляков вымогал деньги у IT-компании через Telegram

© iStock.com / Sergey DementyevМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве закончило расследование громкого дела отставного полковника ФСБ Михаила Полякова, а также бизнесмена Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, которым предъявлено обвинение в вымогательстве 42,5 миллионов рублей у крупной российской IT-компании "Ланит" с помощью Telegram-каналов, пишет газета "Коммерсантъ".
"По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Михаил Поляков разработал план, согласно которому на подконтрольных ему Telegram-каналах были размещены негативные посты, которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам" собственников IT-компании "Ланит", — отметили в издании.
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Так, в список Telegram-каналов, используемых обвиняемыми, попали "Незыгарь", "Кремлевская прачка", "Банкста", Brief и "ВЧК-ОГПУ"*. Согласно схеме Полякова, в этих каналах планировалось размещать негативную информацию, способную нанести ущерб АО "Ланит", говорится в материале. Фигуранты дела требовали от компании денег за удаление этих материалов и установку "блока на негатив", добавили в издании.
Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере, им грозит до 15 лет заключения, подчеркнули в публикации. Ни один из обвиняемых свою вину не признал, заключили в статье.
В июле прошлого года стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, являющегося администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка".
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