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Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве
Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 24.07.2024
Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве
Дело на сына основателя Chronopay Павла Врублевского Петра возбуждено за вымогательство, по статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:51
2024-07-24T13:51
2024-07-24T13:51
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело на сына основателя Chronopay Павла Врублевского Петра возбуждено за вымогательство, по статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ему вменяется пункт "а" части 3 статьи 163 УК РФ - вымогательство организованной группой", - сказал собеседник агентства. Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Ранее МВД объявило 19-летнего Петра Врублевского в розыск. В марте 2022 года Мещанский суд Москвы арестовал Павла Врублевского по делу о мошенничестве.
https://ria.ru/20240404/pokhititeli-1937867786.html
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происшествия, россия, москва, chronopay
Происшествия, Россия, Москва, Chronopay
Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве
Дело на сына основателя Chronopay Павла Врублевского возбудили за вымогательство