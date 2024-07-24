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Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве

Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 24.07.2024

Сына основателя Chronopay Врублевского обвинили в вымогательстве

Дело на сына основателя Chronopay Павла Врублевского Петра возбуждено за вымогательство, по статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:51

2024-07-24T13:51

2024-07-24T13:51

происшествия

россия

москва

chronopay

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело на сына основателя Chronopay Павла Врублевского Петра возбуждено за вымогательство, по статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ему вменяется пункт "а" части 3 статьи 163 УК РФ - вымогательство организованной группой", - сказал собеседник агентства. Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Ранее МВД объявило 19-летнего Петра Врублевского в розыск. В марте 2022 года Мещанский суд Москвы арестовал Павла Врублевского по делу о мошенничестве.

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происшествия, россия, москва, chronopay