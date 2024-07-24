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Житель Череповца напал с ножом на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024
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18:50 24.07.2024 (обновлено: 18:51 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/cherepovets-1961791035.html
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:51
происшествия
череповец
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области. Инцидент произошел во дворе дома на улице Наседкина. Местный житель сообщил в полицию, что его автомобиль повредил неизвестный. "Прибывшие на место сотрудники полиции побеседовали с заявителем, просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина ножом нанес удары по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников", - говорится в сообщении. Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый житель Череповца 1976 года рождения. В отношении дебошира составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240724/bagazhnik-1961702182.html
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происшествия, череповец, вологодская область
Происшествия, Череповец, Вологодская область
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль

В Череповце задержали мужчину, который ножом повредил чужой автомобиль

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Наседкина. Местный житель сообщил в полицию, что его автомобиль повредил неизвестный.
"Прибывшие на место сотрудники полиции побеседовали с заявителем, просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина ножом нанес удары по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников", - говорится в сообщении.
Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый житель Череповца 1976 года рождения.
В отношении дебошира составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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