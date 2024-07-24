https://ria.ru/20240724/cherepovets-1961791035.html
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:50
2024-07-24T18:51
происшествия
череповец
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области. Инцидент произошел во дворе дома на улице Наседкина. Местный житель сообщил в полицию, что его автомобиль повредил неизвестный. "Прибывшие на место сотрудники полиции побеседовали с заявителем, просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина ножом нанес удары по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников", - говорится в сообщении. Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый житель Череповца 1976 года рождения. В отношении дебошира составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240724/bagazhnik-1961702182.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, череповец, вологодская область
Происшествия, Череповец, Вологодская область
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
В Череповце задержали мужчину, который ножом повредил чужой автомобиль
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости.
Полицейские в Череповце задержали пьяного местного жителям, который ножом повредил чужой автомобиль, дебошира задержали, сообщает УМВД по Вологодской области
.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Наседкина. Местный житель сообщил в полицию, что его автомобиль повредил неизвестный.
"Прибывшие на место сотрудники полиции побеседовали с заявителем, просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина ножом нанес удары по стеклу и задней стойке автомобиля, а затем ушел в один из подъездов дома. Рядом с ним полицейские и задержали злоумышленника. На тот момент у мужчины имелись признаки сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, хватался за форменную одежду сотрудников", - говорится в сообщении.
Задержанного доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый житель Череповца 1976 года рождения.
В отношении дебошира составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".