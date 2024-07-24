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СМИ: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору снарядов для Украины - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/chekhiya-1961823657.html
СМИ: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору снарядов для Украины
СМИ: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору снарядов для Украины - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору снарядов для Украины
Пять чешских фирм в 2025 году будут производить боеприпасы на деньги европейских доноров, что будет являться продолжением инициативы Чехии по сбору снарядов для РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:18
2024-07-24T21:18
специальная военная операция на украине
технологии
украина
чехия
россия
петр павел
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пять чешских фирм в 2025 году будут производить боеприпасы на деньги европейских доноров, что будет являться продолжением инициативы Чехии по сбору снарядов для Украины, сообщило в среду издание Deník N со ссылкой на минобороны республики. Издание пишет, что речь идет о полумиллионе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. "Как сообщила нашему изданию глава оборонного ведомства Яна Чернохова, сейчас готовится новая инициатива по поставкам оружия на Украину. В ее реализации примут участие пять чешских оборонных компаний - Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE и DSS", - отмечается в сообщении. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как сообщил в понедельник глава чешского МИД Ян Липавский, на данный момент к инициативе присоединились 18 стран, при этом 15 из них уже внесли свой финансовый вклад. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
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технологии, украина, чехия, россия, петр павел, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Чехия, Россия, Петр Павел, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору снарядов для Украины

Denk N: Чехия в 2025 году продолжит инициативу по сбору боеприпасов для Украины

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пять чешских фирм в 2025 году будут производить боеприпасы на деньги европейских доноров, что будет являться продолжением инициативы Чехии по сбору снарядов для Украины, сообщило в среду издание Deník N со ссылкой на минобороны республики.
Издание пишет, что речь идет о полумиллионе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 19:50
«
"Как сообщила нашему изданию глава оборонного ведомства Яна Чернохова, сейчас готовится новая инициатива по поставкам оружия на Украину. В ее реализации примут участие пять чешских оборонных компаний - Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE и DSS", - отмечается в сообщении.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
Как сообщил в понедельник глава чешского МИД Ян Липавский, на данный момент к инициативе присоединились 18 стран, при этом 15 из них уже внесли свой финансовый вклад.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Вчера, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаЧехияРоссияПетр ПавелСергей ЛавровНАТО
 
 
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