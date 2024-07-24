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Букмекеры повысили шансы Харрис на победу на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
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16:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bukmekery-1961749804.html
Букмекеры повысили шансы Харрис на победу на выборах, пишут СМИ
Букмекеры повысили шансы Харрис на победу на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
Букмекеры повысили шансы Харрис на победу на выборах, пишут СМИ
Американские букмекеры повысили шансы на победу вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре после публикации результатов опроса Ipsos,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:17
2024-07-24T16:17
в мире
технологии
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камала харрис
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские букмекеры повысили шансы на победу вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре после публикации результатов опроса Ipsos, сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные трех крупных букмекерских контор. По данным опроса Ipsos, проведенного 22 и 23 июля, Харрис поддержали 44% респондентов, за экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа готовы проголосовать 42% опрошенных. Newsweek отметил, что прогнозы букмекеров изменились в пользу Харрис после публикации результатов этого опроса. "Шансы вице-президента Камалы Харрис быть избранной президентом в ноябре значительно выросли за последние 24 часа, согласно ряду букмекерских контор", - пишет издание. В статье указывается, что букмекерская компания Bet365 оценивала вероятность победы Харрис в 36,4% до публикации опроса, но после этот показатель вырос до 40%. Компания William Hill, также оценив шансы вице-президента США в 36,4% до обнародования результатов исследования, теперь склоняется к вероятности в 42,1%. Сервис Sky Bet также рассчитал вероятность избрания Харрис президентом в 42,1%, до публикации опроса компания оценила ее шансы в 38,1%. В свою очередь онлайн-сервис Polymarket оценил шансы на победу Трампа в 62% после заявления действующего главы государства Джо Байдена о выходе из президентской гонки. При этом шансы вице-президента страны с 22 по 24 июля выросли с 30 до 35%. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/opros-1961579370.html
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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Букмекеры повысили шансы Харрис на победу на выборах, пишут СМИ

Newsweek: букмекеры повысили шансы Харрис на победу на президентских выборах

© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские букмекеры повысили шансы на победу вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре после публикации результатов опроса Ipsos, сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные трех крупных букмекерских контор.
По данным опроса Ipsos, проведенного 22 и 23 июля, Харрис поддержали 44% респондентов, за экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа готовы проголосовать 42% опрошенных. Newsweek отметил, что прогнозы букмекеров изменились в пользу Харрис после публикации результатов этого опроса.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта
23 июля, 21:28
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"Шансы вице-президента Камалы Харрис быть избранной президентом в ноябре значительно выросли за последние 24 часа, согласно ряду букмекерских контор", - пишет издание.
В статье указывается, что букмекерская компания Bet365 оценивала вероятность победы Харрис в 36,4% до публикации опроса, но после этот показатель вырос до 40%. Компания William Hill, также оценив шансы вице-президента США в 36,4% до обнародования результатов исследования, теперь склоняется к вероятности в 42,1%. Сервис Sky Bet также рассчитал вероятность избрания Харрис президентом в 42,1%, до публикации опроса компания оценила ее шансы в 38,1%.
В свою очередь онлайн-сервис Polymarket оценил шансы на победу Трампа в 62% после заявления действующего главы государства Джо Байдена о выходе из президентской гонки. При этом шансы вице-президента страны с 22 по 24 июля выросли с 30 до 35%.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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