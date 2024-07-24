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Британский политик выступил с неожиданным планом по России - РИА Новости, 24.07.2024
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15:32 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/britaniya-1961736065.html
Британский политик выступил с неожиданным планом по России
Британский политик выступил с неожиданным планом по России - РИА Новости, 24.07.2024
Британский политик выступил с неожиданным планом по России
Британии необходимо нормализовать отношения и сотрудничество с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:32
2024-07-24T15:32
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британии необходимо нормализовать отношения и сотрудничество с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х."Наша страна должна &lt;…&gt; восстановить нормальные, мирные и дружеские отношения с Россией", — отметил он.Куртен также призвал остановить эскалацию конфликта на Украине. По его мнению, Лондон должен прекратить затягивать это военное противостояние.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО
Британский политик выступил с неожиданным планом по России

Куртен: Британия должна восстановить мирные отношения с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британии необходимо нормализовать отношения и сотрудничество с Россией, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х.
"Наша страна должна <…> восстановить нормальные, мирные и дружеские отношения с Россией", — отметил он.
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Куртен также призвал остановить эскалацию конфликта на Украине. По его мнению, Лондон должен прекратить затягивать это военное противостояние.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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