https://ria.ru/20240724/bouz-1961728188.html

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.07.2024

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает победу России на Украине, написал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:10

2024-07-24T15:10

2024-07-24T15:10

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает победу России на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — указал Боуз, комментируя отрывок выступление Каволи, заявляющем о "крупной российской проблеме" после окончания конфликта.На прошлой неделе Каволи заявил, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем.По его словам, один из главных уроков этого противостояния заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если военные действия затягиваются, то они "чреваты неожиданными поворотами".В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.

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