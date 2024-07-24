https://ria.ru/20240724/bolnitsa-1961629193.html

В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы

В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы - РИА Новости, 24.07.2024

В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы

Здание детской больницы в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела в среду утром украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:54

2024-07-24T09:54

2024-07-24T09:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Здание детской больницы в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела в среду утром украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Карамзина повреждены кровля и остекление детской больницы", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия