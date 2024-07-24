https://ria.ru/20240724/bolnitsa-1961629193.html
В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы
В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы - РИА Новости, 24.07.2024
В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы
Здание детской больницы в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела в среду утром украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:54
2024-07-24T09:54
2024-07-24T09:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Здание детской больницы в Петровском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела в среду утром украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района по улице Карамзина повреждены кровля и остекление детской больницы", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке при обстреле повреждено здание детской больницы
В Петровском районе Донецка при обстреле повреждено здание детской больницы