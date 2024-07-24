https://ria.ru/20240724/bojtsy-1961743494.html

В батальоне ВСУ заявили, что служившие в 2022 году бойцы погибли или ранены

В батальоне ВСУ заявили, что служившие в 2022 году бойцы погибли или ранены - РИА Новости, 24.07.2024

В батальоне ВСУ заявили, что служившие в 2022 году бойцы погибли или ранены

В националистическом батальоне ВСУ "Карпатская Сечь" нет никого, кто служил в нем с 2022 года, - эти бойцы либо погибли, либо выбыли по ранению, заявила... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:56

2024-07-24T15:56

2024-07-24T16:21

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В националистическом батальоне ВСУ "Карпатская Сечь" нет никого, кто служил в нем с 2022 года, - эти бойцы либо погибли, либо выбыли по ранению, заявила агентству Франс Пресс представительница формирования Василина Наконечная. "Они все мертвы или ранены", - сказала Наконечная, говоря о составе батальона два года назад. Она добавила, что сейчас, на фоне сведений о тяжелых потерях среди украинских военных, украинские подразделения конкурируют друг с другом за новобранцев. "Между бригадами жесткая конкуренция. Кто первым пришел, тот и получил", - подчеркнула Наконечная, отметив, что отобрать мотивированных бойцов становится всё сложнее. Кроме того, она посетовала, что обучение, которые новобранцы получают в центрах по мобилизации, абсолютно бесполезно. Ранее Владимир Зеленский признал, что у Киева истекает время и много потерь на поле боя. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины