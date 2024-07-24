https://ria.ru/20240724/blm-1961600911.html

Движение BLM потребовало от демократов проведения внеочередных праймериз

Движение BLM потребовало от демократов проведения внеочередных праймериз - РИА Новости, 24.07.2024

Движение BLM потребовало от демократов проведения внеочередных праймериз

Представители движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) требуют, чтобы Демократическая партия США провела внеочередные внутрипартийные РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T01:31

2024-07-24T01:31

2024-07-24T01:31

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джо байден

камала харрис

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Представители движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) требуют, чтобы Демократическая партия США провела внеочередные внутрипартийные выборы по выдвижению кандидата на пост президента США после того, как американский лидер Джо Байден объявил о своем решении покинуть предвыборную гонку. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. "Black Lives Matter требует от Национального комитета Демократической партии немедленного проведения... внеочередных онлайн праймериз по всей стране до проведения съезда Демократической партии в августе", - говорится в сообщении на сайте BLM. Как считают сторонники движения, демократы должны позволить избирателям принять участие в выдвижении кандидата на пост президента, а не доверять это делегатам от партии, поскольку на фоне выхода Байдена из гонки политическая ситуация оказалась "беспрецедентной". В BLM также заявили, что теперь элита и спонсоры Демократической партии пытаются манипулировать чернокожими избирателями, поддерживая кандидатуру Харрис без проведения предварительных выборов, что является нарушением принципов демократии. Ранее американский историк конституции Дэн Лазар заявил РИА Новости о том, что следующий шаг в процессе выдвижения Харрис на пост кандидата в президенты от демократов неясен, и если демократы найдут замену Байдену за закрытыми дверями, избиратели окажутся не у дел. Растущее неудовлетворение избирателей может перейти в нехватку энтузиазма во время голосования на ноябрьских выборах, считает эксперт.

https://ria.ru/20240517/pomilovanie-1946568592.html

https://ria.ru/20240723/deputat-1961589059.html

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сша, джо байден, камала харрис, в мире