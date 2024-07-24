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На Камчатке вулкан Безымянный дважды выбросил пепел
На Камчатке вулкан Безымянный дважды выбросил пепел - РИА Новости, 24.07.2024
На Камчатке вулкан Безымянный дважды выбросил пепел
Вулкан Безымянный на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:03
2024-07-24T09:03
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камчатка
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Безымянный на Камчатке дважды днем выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров на юго-запад от вулкана", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости со ссылкой на вулканологов сообщало, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке усилилось, ученые прогнозируют выбросы пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря. Вулкану присвоен "оранжевый" код опасности для авиации. Это значит, что выбросы пепла могут быть опасными для авиации. Вулкан Безымянный находится на севере Камчатки и входит в состав Ключевской группы вулканов. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 40 километрах от исполина.
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камчатка, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке вулкан Безымянный дважды выбросил пепел
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до трех километров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«
"Вулкан Безымянный на Камчатке дважды днем выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров на юго-запад от вулкана", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости со ссылкой на вулканологов сообщало, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке усилилось, ученые прогнозируют выбросы пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря. Вулкану присвоен "оранжевый" код опасности для авиации. Это значит, что выбросы пепла могут быть опасными для авиации.
Вулкан Безымянный находится на севере Камчатки и входит в состав Ключевской группы вулканов. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 40 километрах от исполина.