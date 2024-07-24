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Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:34
2024-07-24T23:34
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее он сообщил о 12 сбитых дронах. "Сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html
курская область
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Смирнов: над Курской областью сбиты еще четыре украинских дрона самолетного типа

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350
Расчет ЗРК С-350 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее он сообщил о 12 сбитых дронах.
«
"Сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
19 июля, 02:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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