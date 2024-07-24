https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:34

2024-07-24T23:34

2024-07-24T23:34

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее он сообщил о 12 сбитых дронах. "Сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины