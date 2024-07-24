https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:34
2024-07-24T23:34
2024-07-24T23:34
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Над Курской областью сбиты ещё четыре украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. Позднее он сообщил о 12 сбитых дронах. "Сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Смирнов: над Курской областью сбиты еще четыре украинских дрона самолетного типа