https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961612980.html

В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника

В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024

В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника

Российские системы ПВО в ночь на среду сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:06

2024-07-24T07:06

2024-07-24T07:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия