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В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника
В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.07.2024
В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника
Российские системы ПВО в ночь на среду сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:06
2024-07-24T07:06
2024-07-24T07:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
В Белгородской области ночью уничтожили три украинских беспилотника
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