https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961613927.html

Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове

Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове - РИА Новости, 24.07.2024

Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове

Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие в Льгове Курской области, возгорание потушено, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:42

2024-07-24T07:42

2024-07-24T07:42

специальная военная операция на украине

льгов

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие в Льгове Курской области, возгорание потушено, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Ночью в регионе объявляли об опасности атаки БПЛА. "Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове. После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240724/donetsk-1961613781.html

льгов

курская область

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льгов, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия