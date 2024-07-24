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Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове
Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове
Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие в Льгове Курской области, возгорание потушено, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:42
2024-07-24T07:42
2024-07-24T07:42
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие в Льгове Курской области, возгорание потушено, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Ночью в регионе объявляли об опасности атаки БПЛА. "Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове. После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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льгов, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове
Губернатор Смирнов: БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове