https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961604405.html

Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"

Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека" - РИА Новости, 24.07.2024

Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:08

2024-07-24T03:08

2024-07-24T03:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в МО РФ. "В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в радары расчета попал украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100", который собирал данные о позициях войск РФ для нанесения удара. "Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, и она попала точно в цель. Жизнь БПЛА в моменте обрывает ракета "Тора", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html

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россия, вооруженные силы украины