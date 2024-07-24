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Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека" - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 24.07.2024 (обновлено: 03:32 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961604405.html
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека" - РИА Новости, 24.07.2024
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:08
2024-07-24T03:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в МО РФ. "В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в радары расчета попал украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100", который собирал данные о позициях войск РФ для нанесения удара. "Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, и она попала точно в цель. Жизнь БПЛА в моменте обрывает ракета "Тора", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"

Зенитчики группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА "Лелека"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в МО РФ.
«
"В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в радары расчета попал украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100", который собирал данные о позициях войск РФ для нанесения удара.
"Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, и она попала точно в цель. Жизнь БПЛА в моменте обрывает ракета "Тора", - сообщили в Минобороны.
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