https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961604405.html
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека" - РИА Новости, 24.07.2024
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:08
2024-07-24T03:08
2024-07-24T03:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121236_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_af2fa2d3d0c012ae1d4b4591757ccb9a.jpg
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в МО РФ. "В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в радары расчета попал украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100", который собирал данные о позициях войск РФ для нанесения удара. "Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, и она попала точно в цель. Жизнь БПЛА в моменте обрывает ракета "Тора", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240723/pvo-1961439913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43b739aa872dc94343ac3fabbebde907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека"
Зенитчики группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА "Лелека"
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" российской группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в МО РФ.
«
"В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в радары расчета попал украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100", который собирал данные о позициях войск РФ для нанесения удара.
"Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, и она попала точно в цель. Жизнь БПЛА в моменте обрывает ракета "Тора", - сообщили в Минобороны.