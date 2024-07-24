https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961599102.html

БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне

БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне - РИА Новости, 24.07.2024

БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне

Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:46

2024-07-24T00:46

2024-07-24T00:46

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240723/moskva-1961372257.html

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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия