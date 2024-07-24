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БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961599102.html
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне - РИА Новости, 24.07.2024
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:46
2024-07-24T00:46
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне

Гладков: БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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