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БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне - РИА Новости, 24.07.2024
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:46
2024-07-24T00:46
2024-07-24T00:46
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
Гладков: БПЛА сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне