https://ria.ru/20240724/bayden-1961603509.html

"Произошло что-то ужасное": в США испугались вида Байдена

"Произошло что-то ужасное": в США испугались вида Байдена - РИА Новости, 24.07.2024

"Произошло что-то ужасное": в США испугались вида Байдена

С президентом США Джо Байденом "произошло что-то ужасное", он болен и едва может ходить, такое мнение высказал в соцсети X американский журналист и политический РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:47

2024-07-24T02:47

2024-07-24T02:47

в мире

сша

делавэр

вашингтон (штат)

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. С президентом США Джо Байденом "произошло что-то ужасное", он болен и едва может ходить, такое мнение высказал в соцсети X американский журналист и политический обозреватель Бенни Джонсон."Джо Байден едва может ходить. Произошло что-то ужасное. Это не COVID. Он болен. Это все была одно масштабная (операция. — Прим. Ред.) прикрытия", — написал Джонсон, комментируя видео с первым публичным появлением Байдена после заражения коронавирусом.Накануне Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, он попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета, который должен доставить его из родного штата Делавэр в Вашингтон. На записи видно, что Байден плохо ходит и с трудом садится в автомобиль.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре. Республиканцы на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена потребовали от властей предоставить доказательства, что тот жив.В воскресенье глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах.

https://ria.ru/20240724/kongress-1961598408.html

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