https://ria.ru/20240724/bashkirija-1961659782.html

В Башкирии пенсионерка разбила восемь автомобилей тростью

В Башкирии пенсионерка разбила восемь автомобилей тростью - РИА Новости, 24.07.2024

В Башкирии пенсионерка разбила восемь автомобилей тростью

Правоохранители разбираются в инциденте в башкирских Туймазах, где пенсионерка повредила припаркованные автомобили тростью, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:50

2024-07-24T11:50

2024-07-24T12:09

происшествия

россия

туймазинский район

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УФА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители разбираются в инциденте в башкирских Туймазах, где пенсионерка повредила припаркованные автомобили тростью, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. "Сообщение зарегистрировано в отделе МВД России по Туймазинскому району. Установлено, что автомобили повредила местная жительница 1936 года рождения. По данному факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба",- сообщили агентству в пресс-службе. В соцсетях пишут, что пенсионерка разбила восемь припаркованных машин при помощи трости.

https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html

россия

туймазинский район

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происшествия, россия, туймазинский район