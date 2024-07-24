https://ria.ru/20240724/bank-1961837492.html
Подозреваемый во взрыве автомобиля не является сотрудником ПСБ, заявил банк
Подозреваемый во взрыве автомобиля не является сотрудником ПСБ, заявил банк - РИА Новости, 24.07.2024
Подозреваемый во взрыве автомобиля не является сотрудником ПСБ, заявил банк
Подозреваемый во взрыве автомобиля в среду в Москве Евгений Серебряков не является сотрудником ПСБ, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:29
2024-07-24T23:29
2024-07-24T23:29
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый во взрыве автомобиля в среду в Москве Евгений Серебряков не является сотрудником ПСБ, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "Евгений Серебряков не является сотрудником ПСБ", - сообщила пресс-служба ПСБ. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, заочно предъявлено обвинение. Позже сообщалось, что профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". Основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети, на странице указан город проживания Серебрякова - Москва, в качестве места работы - ПСБ.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Подозреваемый во взрыве автомобиля не является сотрудником ПСБ, заявил банк
В ПСБ заявили, что подозреваемый во взрыве автомобиля не является их сотрудником