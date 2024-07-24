https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html

Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries

Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries - РИА Новости, 24.07.2024

Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries

Супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при разводе не сможет получить половину акций компании, при отсутствии брачного договора, он сможет... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:06

2024-07-24T06:06

2024-07-24T13:44

татьяна бакальчук

сергей жорин

рамзан кадыров

wildberries

госдума рф

общество

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при разводе не сможет получить половину акций компании, при отсутствии брачного договора, он сможет претендовать лишь на половину стоимости этих акций, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.Во вторник вечером владелица Wildberries Татьяна Бакальчук написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций. "Как правило, в таких семьях заключаются брачные договоры, тем более Татьяна - опытный бизнесмен, и не просто опытный, самый успешный бизнесмен-женщина в нашей стране. Вполне возможно, супруги Бакальчук уже вели какие-то переговоры по вопросу раздела имущества, и вероятнее всего, судя по тому, что ее супруг обратился к главе Чечни, супруга не устроили те предложения, которые ему были сделаны в досудебном переговорном процессе. Если есть брачный договор, то судьба имущества определена", - сказал Жорин.Он добавил, что договор можно попытаться оспорить, но в этом случае вероятность изменения его пунктов сводится к нулю."Если же брачного договора не было, то 50% компании он точно забрать не сможет, поскольку в большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, которые говорят, что в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли или половину акций, он может претендовать лишь на половину стоимости этих акций", — отметил юрист. До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания РВБ была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961582433.html

https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html

https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html

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татьяна бакальчук, сергей жорин, рамзан кадыров, wildberries, госдума рф, общество, ситуация вокруг wildberries