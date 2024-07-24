https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961603866.html

Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries

Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries - РИА Новости, 24.07.2024

Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries

Владислав Бакальчук, муж главы компании Татьяны Бакальчук, заявил в беседе с РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли Wildberries. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:02

2024-07-24T03:02

2024-07-24T09:26

общество

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Владислав Бакальчук, муж главы компании Татьяны Бакальчук, заявил в беседе с РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли Wildberries."Как супруги — у нас 50 на 50. Нет брачного контракта. То есть все имущество делится пополам", — заявил Бакальчук.При этом Бакальчук выразил надежду, что ему удастся договориться с женой о разделе без суда.До этого он рассказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. Основательница Wildberries ранее подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем. По ее словам, Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.Ранее во вторник Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ — оператором наружной рекламы. По утверждению Бакальчука, основательницу маркетплейса рейдеры оградили от семьи, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама бизнесвумен опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571496.html

https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html

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общество, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф, wildberries, ситуация вокруг wildberries