https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961603866.html
Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries
Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries - РИА Новости, 24.07.2024
Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries
Владислав Бакальчук, муж главы компании Татьяны Бакальчук, заявил в беседе с РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли Wildberries. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:02
2024-07-24T03:02
2024-07-24T09:26
общество
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
адам делимханов
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ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Владислав Бакальчук, муж главы компании Татьяны Бакальчук, заявил в беседе с РБК, что в случае раздела имущества намерен получить половину доли Wildberries."Как супруги — у нас 50 на 50. Нет брачного контракта. То есть все имущество делится пополам", — заявил Бакальчук.При этом Бакальчук выразил надежду, что ему удастся договориться с женой о разделе без суда.До этого он рассказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. Основательница Wildberries ранее подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем. По ее словам, Владислав Бакальчук не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.Ранее во вторник Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ — оператором наружной рекламы. По утверждению Бакальчука, основательницу маркетплейса рейдеры оградили от семьи, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама бизнесвумен опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571496.html
https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html
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общество, татьяна бакальчук, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Общество, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Супруг Бакальчук поделился планами раздела Wildberries
Бакальчук хочет получить половину Wildberries в случае раздела имущества