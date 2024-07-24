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В Мурманской области двое мужчин выпали из багажника иномарки - РИА Новости, 24.07.2024
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13:49 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bagazhnik-1961702182.html
В Мурманской области двое мужчин выпали из багажника иномарки
В Мурманской области двое мужчин выпали из багажника иномарки - РИА Новости, 24.07.2024
В Мурманской области двое мужчин выпали из багажника иномарки
Двое мужчин получили травмы, выпав из багажника иномарки, за рулем которой находилась 23-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:49
2024-07-24T13:49
происшествия
апатиты
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Двое мужчин получили травмы, выпав из багажника иномарки, за рулем которой находилась 23-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Курьезный случай произошел в минувшее воскресенье поздно вечером на территории туристической базы "Лесная" в городе Апатиты Мурманской области. "Двадцатитрехлетняя местная жительница, управляя автомобилем Audi-Q7, при движении осуществляла перевозку пассажиров в непредназначенном для этого месте (в багажном отсеке транспортного средства с открытой крышкой багажника) и допустила их падение на проезжую часть", - говорится в сообщении. Отмечается, что двое молодых людей 1984 и 1997 годов рождения получили травмы. Причины, по которым мужчины оказались в багажнике, не уточняются. После того, как пассажиры выпали на дорогу, водитель уехала с места ДТП. Полицейским удалось ее найти и задержать. "В настоящее время по данному факту в отношении 23-летней жительницы города Апатиты возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сообщили в полиции.
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происшествия, апатиты, мурманская область
Происшествия, Апатиты, Мурманская область
В Мурманской области двое мужчин выпали из багажника иномарки

В мурманских Апатитах двое мужчин пострадали, выпав из багажника иномарки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Двое мужчин получили травмы, выпав из багажника иномарки, за рулем которой находилась 23-летняя женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Курьезный случай произошел в минувшее воскресенье поздно вечером на территории туристической базы "Лесная" в городе Апатиты Мурманской области.
"Двадцатитрехлетняя местная жительница, управляя автомобилем Audi-Q7, при движении осуществляла перевозку пассажиров в непредназначенном для этого месте (в багажном отсеке транспортного средства с открытой крышкой багажника) и допустила их падение на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое молодых людей 1984 и 1997 годов рождения получили травмы. Причины, по которым мужчины оказались в багажнике, не уточняются. После того, как пассажиры выпали на дорогу, водитель уехала с места ДТП. Полицейским удалось ее найти и задержать.
"В настоящее время по данному факту в отношении 23-летней жительницы города Апатиты возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сообщили в полиции.
Место ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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ПроисшествияАпатитыМурманская область
 
 
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