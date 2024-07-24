https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР
Украинские войска в среду атаковали ДНР 28 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:26
2024-07-24T22:26
2024-07-24T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали ДНР 28 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра, артиллерия калибра 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее сообщалось, что при обстрелах Донецка и Горловки ранения получили два мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры (торговые павильоны, администрация Петровского района Донецка, два медицинских учреждения), а также частный автомобиль. Кроме того, в результате атаки БПЛА-камикадзе поврежден мусоровоз.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР
Пушилин: украинские войска выпустили более 60 боеприпасов по ДНР за сутки