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ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 24.07.2024 (обновлено: 22:31 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР
Украинские войска в среду атаковали ДНР 28 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:26
2024-07-24T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали ДНР 28 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра, артиллерия калибра 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее сообщалось, что при обстрелах Донецка и Горловки ранения получили два мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры (торговые павильоны, администрация Петровского района Донецка, два медицинских учреждения), а также частный автомобиль. Кроме того, в результате атаки БПЛА-камикадзе поврежден мусоровоз.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин
ВСУ около 30 раз за сутки атаковали ДНР

Пушилин: украинские войска выпустили более 60 боеприпасов по ДНР за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали ДНР 28 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра, артиллерия калибра 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Ранее сообщалось, что при обстрелах Донецка и Горловки ранения получили два мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры (торговые павильоны, администрация Петровского района Донецка, два медицинских учреждения), а также частный автомобиль. Кроме того, в результате атаки БПЛА-камикадзе поврежден мусоровоз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис Пушилин
 
 
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