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Песков назвал Армению братской страной - РИА Новости, 24.07.2024
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19:42 24.07.2024 (обновлено: 20:16 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/armenija-1961804729.html
Песков назвал Армению братской страной
Песков назвал Армению братской страной - РИА Новости, 24.07.2024
Песков назвал Армению братской страной
Армения является братской страной для России, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:42
2024-07-24T20:16
армения
россия
москва
в мире
дмитрий песков
ереван
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Армения является братской страной для России, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты на площадке "Фестиваля новых медиа" попросили представителя Кремля прокомментировать решение Брюсселя предоставить Еревану военную помощь на 10 миллионов евро."Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия для нее. Для нас эта страна является нашим союзником, страной братской для нас", - ответил Песков.Он отметил, что Россию и Армению "связывает очень глубокая история и достаточно насыщенное с точки зрения содержания настоящее"."Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении. Мы с уважением относимся, скажем так, к таким поискам. Мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть или - или. Такая безальтернативность политического видения - наверное, не то, что мы хотели бы видеть", - заявил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805436.html
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армения, россия, москва, в мире, дмитрий песков, ереван
Армения, Россия, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Ереван
Песков назвал Армению братской страной

Песков: Армения является братской страной для России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Армения является братской страной для России, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты на площадке "Фестиваля новых медиа" попросили представителя Кремля прокомментировать решение Брюсселя предоставить Еревану военную помощь на 10 миллионов евро.
«
"Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия для нее. Для нас эта страна является нашим союзником, страной братской для нас", - ответил Песков.
Он отметил, что Россию и Армению "связывает очень глубокая история и достаточно насыщенное с точки зрения содержания настоящее".
"Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении. Мы с уважением относимся, скажем так, к таким поискам. Мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть или - или. Такая безальтернативность политического видения - наверное, не то, что мы хотели бы видеть", - заявил представитель Кремля.
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