https://ria.ru/20240724/armenija-1961804729.html

Песков назвал Армению братской страной

Песков назвал Армению братской страной - РИА Новости, 24.07.2024

Песков назвал Армению братской страной

Армения является братской страной для России, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:42

2024-07-24T19:42

2024-07-24T20:16

армения

россия

москва

в мире

дмитрий песков

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_325:322:2742:1681_1920x0_80_0_0_e41b70c20aa48a11b9fc86e9e93b3b93.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Армения является братской страной для России, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты на площадке "Фестиваля новых медиа" попросили представителя Кремля прокомментировать решение Брюсселя предоставить Еревану военную помощь на 10 миллионов евро."Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия для нее. Для нас эта страна является нашим союзником, страной братской для нас", - ответил Песков.Он отметил, что Россию и Армению "связывает очень глубокая история и достаточно насыщенное с точки зрения содержания настоящее"."Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении. Мы с уважением относимся, скажем так, к таким поискам. Мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть или - или. Такая безальтернативность политического видения - наверное, не то, что мы хотели бы видеть", - заявил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961805436.html

армения

россия

москва

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, москва, в мире, дмитрий песков, ереван