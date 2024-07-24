https://ria.ru/20240724/arest-1961803076.html

На Кубани арестовали обвиняемого в избиении полицейского в Кореновске

На Кубани арестовали обвиняемого в избиении полицейского в Кореновске - РИА Новости, 24.07.2024

На Кубани арестовали обвиняемого в избиении полицейского в Кореновске

Суд арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске в Краснодарском крае на полицейского после резонансного конфликта между... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:32

2024-07-24T19:32

2024-07-24T19:32

происшествия

кореновск

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Суд арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске в Краснодарском крае на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, до 23 сентября, сообщили РИА Новости в СУСКР региона. Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске граждане РФ курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку, им сделал замечание мужчина которого в ответ избил один из оппонентов. Он вызвал полицию, агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУМВД, драка произошла возле школы, задержанный был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, он уже признал вину и раскаялся. "Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и сегодня ему по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу. Источник агентства рассказывал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".

https://ria.ru/20240723/figurant-1961406314.html

https://ria.ru/20240723/shestvie-1961353876.html

кореновск

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кореновск, россия, краснодарский край