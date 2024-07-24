На Кубани арестовали обвиняемого в избиении полицейского в Кореновске
Суд арестовал до 23 сентября обвиняемого в избиении полицейского в Кореновске
© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramЗадержание подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Кореновске Краснодарского края
Задержание подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Кореновске Краснодарского края
КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Суд арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске в Краснодарском крае на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, до 23 сентября, сообщили РИА Новости в СУСКР региона.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске граждане РФ курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку, им сделал замечание мужчина которого в ответ избил один из оппонентов. Он вызвал полицию, агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУМВД, драка произошла возле школы, задержанный был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, он уже признал вину и раскаялся.
"Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и сегодня ему по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу.
Источник агентства рассказывал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".