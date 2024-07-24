https://ria.ru/20240724/arest-1961784247.html

Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова

Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова - РИА Новости, 24.07.2024

Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова

Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:21

2024-07-24T18:21

2024-07-24T18:21

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россия

александр федоров (следственный комитет)

калининградский областной суд

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда. Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября. "Калининградским областным судом признано законным и обоснованным постановление Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова", - говорится в сообщении. Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник Фёдорова - Анастасия Резникова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. В судебном заседании в Калининградском областном суде обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным. Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу. 18 июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.

https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html

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происшествия, россия, александр федоров (следственный комитет), калининградский областной суд, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)