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Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова - РИА Новости, 24.07.2024
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18:21 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/arest-1961784247.html
Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова
Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова - РИА Новости, 24.07.2024
Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова
Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:21
2024-07-24T18:21
происшествия
россия
александр федоров (следственный комитет)
калининградский областной суд
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда. Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября. "Калининградским областным судом признано законным и обоснованным постановление Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова", - говорится в сообщении. Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник Фёдорова - Анастасия Резникова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. В судебном заседании в Калининградском областном суде обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным. Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу. 18 июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html
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происшествия, россия, александр федоров (следственный комитет), калининградский областной суд, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Федоров (Следственный Комитет), Калининградский областной суд, Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова

Суд признал законным заключение под стражу до 8 сентября ректора БФУ Федорова

© Фото : пресс-служба БФУРектор БФУ им. И. Канта Александр Федоров
Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : пресс-служба БФУ
Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда.
Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября.
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«
"Калининградским областным судом признано законным и обоснованным постановление Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова", - говорится в сообщении.
Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник Фёдорова - Анастасия Резникова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. В судебном заседании в Калининградском областном суде обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным.
Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу. 18 июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
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