Суд признал законным заключение под стражу ректора БФУ Федорова
Суд признал законным заключение под стражу до 8 сентября ректора БФУ Федорова
© Фото : пресс-служба БФУРектор БФУ им. И. Канта Александр Федоров
© Фото : пресс-служба БФУ
Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова, сообщили в пресс-службе суда.
Ленинградский районный суд 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении 18 миллионов рублей, на срок до 8 сентября.
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"Калининградским областным судом признано законным и обоснованным постановление Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова", - говорится в сообщении.
Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник Фёдорова - Анастасия Резникова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. В судебном заседании в Калининградском областном суде обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным.
Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу. 18 июля Калининградский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Мялкиной признал законным ее заключение под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.