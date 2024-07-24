https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html

Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали

Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали - РИА Новости, 24.07.2024

Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали

Арестован 18-летнмй аниматор квест-парка в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, сообщила пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:27

2024-07-24T12:27

2024-07-24T13:47

происшествия

махачкала

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Арестован 18-летнмй аниматор квест-парка в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, сообщила пресс-служба СУСК по республике."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на емкость с бензином", – говорится в сообщении.В понедельник около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В день трагедии был задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось. В среду стало известно о задержании и второго аниматора.

https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961304775.html

https://ria.ru/20240722/kvest-1961251520.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале