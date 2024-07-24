https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали - РИА Новости, 24.07.2024
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали
Арестован 18-летнмй аниматор квест-парка в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, сообщила пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:27
2024-07-24T12:27
2024-07-24T13:47
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Арестован 18-летнмй аниматор квест-парка в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, сообщила пресс-служба СУСК по республике."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на емкость с бензином", – говорится в сообщении.В понедельник около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В день трагедии был задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось. В среду стало известно о задержании и второго аниматора.
https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961304775.html
https://ria.ru/20240722/kvest-1961251520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали
В Махачкале арестовали 18-летнего аниматора квест-парка, где произошел пожар
МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости.
Арестован 18-летнмй аниматор квест-парка в Махачкале, где произошел пожар с двумя погибшими, сообщила
пресс-служба СУСК по республике.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на емкость с бензином", – говорится в сообщении.
В понедельник около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В день трагедии был задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось. В среду стало известно о задержании и второго аниматора.