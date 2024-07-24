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Умерла народная артистка Лидия Аникеева
Умерла народная артистка Лидия Аникеева - РИА Новости, 24.07.2024
Умерла народная артистка Лидия Аникеева
Скончалась ведущая актриса Пермского академического "Театра-Театра" Лидия Аникеева, сообщает пресс-служба учреждения культуры. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:39
2024-07-24T15:39
2024-07-24T15:42
культура
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Скончалась ведущая актриса Пермского академического "Театра-Театра" Лидия Аникеева, сообщает пресс-служба учреждения культуры. "С прискорбием сообщаем, что 23 июля ушла из жизни Лидия Александровна Аникеева, народная артистка Российской Федерации, ведущая актриса Пермского академического Театра-Театра. Ей было 74 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что утром 26 июля на большой сцене в театре состоится открытое прощание с актрисой, в 13.00 (11.00 мск) в соборе Петра и Павла на ул. Советской пройдет отпевание. Аникеева в 1973 году окончила театральное училище имени Щукина и поступила на работу в пермский театр. Она первой на русской сцене сыграла Алкмену в "Амфитрионе" Г. Фигейредо, Франческу в спектакле "Как прежде, но лучше, чем прежде" Л. Пиранделло, Иокасту в "Адской машине" Ж. Кокто. Последняя роль в театре - роль Нелл в спектакле "Конец игры" (2021 год). Также Аникеева сыграла в фильмах "Любофф" (1991 год) и "Чехов в Ялте" (2010 год), в сериале "Реальные пацаны" (роль классной руководительницы Коляна). В 1996 году за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд актрисе было присвоено звание народной артистки РФ.
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россия, пермь
Умерла народная артистка Лидия Аникеева
Умерла актриса пермского "Театра-Театра", народная артистка Лидия Аникеева
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Скончалась ведущая актриса Пермского академического "Театра-Театра" Лидия Аникеева, сообщает пресс-служба учреждения культуры.
"С прискорбием сообщаем, что 23 июля ушла из жизни Лидия Александровна Аникеева, народная артистка Российской Федерации, ведущая актриса Пермского академического Театра-Театра. Ей было 74 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что утром 26 июля на большой сцене в театре состоится открытое прощание с актрисой, в 13.00 (11.00 мск) в соборе Петра и Павла на ул. Советской пройдет отпевание.
Аникеева в 1973 году окончила театральное училище имени Щукина и поступила на работу в пермский театр. Она первой на русской сцене сыграла Алкмену в "Амфитрионе" Г. Фигейредо, Франческу в спектакле "Как прежде, но лучше, чем прежде" Л. Пиранделло, Иокасту в "Адской машине" Ж. Кокто. Последняя роль в театре - роль Нелл в спектакле "Конец игры" (2021 год). Также Аникеева сыграла в фильмах "Любофф" (1991 год) и "Чехов в Ялте" (2010 год), в сериале "Реальные пацаны" (роль классной руководительницы Коляна). В 1996 году за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд актрисе было присвоено звание народной артистки РФ.