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Кураева* приняли в неканонический экзархат Константинополя в Литве - РИА Новости, 24.07.2024
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Религия
 
12:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/andrej-1961662651.html
Кураева* приняли в неканонический экзархат Константинополя в Литве
Кураева* приняли в неканонический экзархат Константинополя в Литве - РИА Новости, 24.07.2024
Кураева* приняли в неканонический экзархат Константинополя в Литве
Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* был по его прошению принят в экзархат Константинопольского патриархата в Литве, неканонически созданный из запрещенных... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:04
2024-07-24T12:04
религия
литва
андрей кураев
константинопольский патриархат
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* был по его прошению принят в экзархат Константинопольского патриархата в Литве, неканонически созданный из запрещенных клириков Московского патриархата, сообщается на сайте религиозной организации.&quot;23 июля 2024 года протодиакон Андрей Кураев* был принят в клир экзархата Вселенского патриархата в Литве, согласно поданному прошению&quot;, - говорится в сообщении.Кураев* был включен в реестр иноагентов в декабре 2023 года.Минюст Литвы ранее зарегистрировал в стране экзархат Константинопольского патриархата – церковную структуру, в которую вошли ранее запрещенные в служении бывшие священники Виленско-Литовской епархии Московского патриархата. В ответ на это митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что создание в Литве экзархата неканонично, большинство других православных церквей не поддержат это решение Константинополя. Также, по его словам, Виленско-Литовская епархия никогда не признает, что Константинопольский патриархат "восстановил" в сане ранее ушедших в раскол и лишенных священства клириков епархии. Литва находится на канонической территории РПЦ. В июне 2022 митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил священного сана ряд клириков своей епархии за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. Позже патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих клириков. Ранее в Виленско-Литовской епархии отмечали, что абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата, и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. Вместе с тем, епархия запросила у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240724/vitalij-1961656218.html
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литва, андрей кураев, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Литва, Андрей Кураев, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Кураева* приняли в неканонический экзархат Константинополя в Литве

Лишенный сана протодиакон Кураев принят в экзархат Константинополя в Литве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Кураев*
Андрей Кураев* - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Андрей Кураев*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* был по его прошению принят в экзархат Константинопольского патриархата в Литве, неканонически созданный из запрещенных клириков Московского патриархата, сообщается на сайте религиозной организации.
«

"23 июля 2024 года протодиакон Андрей Кураев* был принят в клир экзархата Вселенского патриархата в Литве, согласно поданному прошению", - говорится в сообщении.

Кураев* был включен в реестр иноагентов в декабре 2023 года.
Минюст Литвы ранее зарегистрировал в стране экзархат Константинопольского патриархата – церковную структуру, в которую вошли ранее запрещенные в служении бывшие священники Виленско-Литовской епархии Московского патриархата. В ответ на это митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что создание в Литве экзархата неканонично, большинство других православных церквей не поддержат это решение Константинополя. Также, по его словам, Виленско-Литовская епархия никогда не признает, что Константинопольский патриархат "восстановил" в сане ранее ушедших в раскол и лишенных священства клириков епархии.
Виталий Беляев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии
11:39
Литва находится на канонической территории РПЦ. В июне 2022 митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил священного сана ряд клириков своей епархии за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. Позже патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих клириков.
Ранее в Виленско-Литовской епархии отмечали, что абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата, и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. Вместе с тем, епархия запросила у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ
Вчера, 22:49
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РелигияЛитваАндрей КураевКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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