https://ria.ru/20240724/akuly-1961598845.html

В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин

В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин - РИА Новости, 24.07.2024

В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин

Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:41

2024-07-24T00:41

2024-07-24T00:48

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. "Фонд Освалду Круса впервые в мире обнаружил следы кокаина в организмах акул... Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребления в городе наркотика, который попадает в море через канализацию", - говорится в сообщении фонда. Согласно исследованию фонда, присутствие кокаина было выявлено в мышцах и печени 13 особей бразильской длиннорылой акулы, мясо которой употребляют в пищу. Как отметил один из ученых, принимавших участие в исследовании, Энрику Мендес Сажжору, следы кокаина уже находили ранее в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии, однако это первый случай, когда наркотик обнаружили в организме акулы.

https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, рио-де-жанейро (город)