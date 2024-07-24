https://ria.ru/20240724/akuly-1961598845.html
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин - РИА Новости, 24.07.2024
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин
Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:41
2024-07-24T00:41
2024-07-24T00:48
бразилия
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. "Фонд Освалду Круса впервые в мире обнаружил следы кокаина в организмах акул... Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребления в городе наркотика, который попадает в море через канализацию", - говорится в сообщении фонда. Согласно исследованию фонда, присутствие кокаина было выявлено в мышцах и печени 13 особей бразильской длиннорылой акулы, мясо которой употребляют в пищу. Как отметил один из ученых, принимавших участие в исследовании, Энрику Мендес Сажжору, следы кокаина уже находили ранее в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии, однако это первый случай, когда наркотик обнаружили в организме акулы.
https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html
бразилия
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бразилия, рио-де-жанейро (город)
Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин
Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул у берега Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса.
«
"Фонд Освалду Круса впервые в мире обнаружил следы кокаина в организмах акул... Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребления в городе наркотика, который попадает в море через канализацию", - говорится в сообщении фонда.
Согласно исследованию фонда, присутствие кокаина было выявлено в мышцах и печени 13 особей бразильской длиннорылой акулы, мясо которой употребляют в пищу.
Как отметил один из ученых, принимавших участие в исследовании, Энрику Мендес Сажжору, следы кокаина уже находили ранее в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии, однако это первый случай, когда наркотик обнаружили в организме акулы.