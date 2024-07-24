Рейтинг@Mail.ru
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 24.07.2024 (обновлено: 00:48 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/akuly-1961598845.html
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин - РИА Новости, 24.07.2024
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин
Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:41
2024-07-24T00:48
бразилия
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_c76d4fd160a0b98e5506d2771d53310b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса. "Фонд Освалду Круса впервые в мире обнаружил следы кокаина в организмах акул... Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребления в городе наркотика, который попадает в море через канализацию", - говорится в сообщении фонда. Согласно исследованию фонда, присутствие кокаина было выявлено в мышцах и печени 13 особей бразильской длиннорылой акулы, мясо которой употребляют в пищу. Как отметил один из ученых, принимавших участие в исследовании, Энрику Мендес Сажжору, следы кокаина уже находили ранее в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии, однако это первый случай, когда наркотик обнаружили в организме акулы.
https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_44:0:1157:835_1920x0_80_0_0_ce39310946eae3826b4d8b8dd66edc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, рио-де-жанейро (город)
Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
В организме 13 акул у берегов Бразилии впервые в истории обнаружили кокаин

Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул у берега Рио-де-Жанейро

CC BY 2.5 / Terry Goss / Большая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
CC BY 2.5 / Terry Goss /
Большая белая акула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые обнаружили следы кокаина в организме 13 акул, выловленных у берега бразильского Рио-де-Жанейро, сообщил научно-исследовательский Фонд Освалду Круса.
«
"Фонд Освалду Круса впервые в мире обнаружил следы кокаина в организмах акул... Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребления в городе наркотика, который попадает в море через канализацию", - говорится в сообщении фонда.
Согласно исследованию фонда, присутствие кокаина было выявлено в мышцах и печени 13 особей бразильской длиннорылой акулы, мясо которой употребляют в пищу.
Как отметил один из ученых, принимавших участие в исследовании, Энрику Мендес Сажжору, следы кокаина уже находили ранее в воде и организмах некоторых морских животных, таких как мидии, однако это первый случай, когда наркотик обнаружили в организме акулы.
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
11 июня, 15:41
 
БразилияРио-де-Жанейро (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала