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Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России - РИА Новости, 24.07.2024
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17:00 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/aktivy-1961760161.html
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России - РИА Новости, 24.07.2024
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России
Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:00
2024-07-24T17:00
россия
тамбовская область
латвия
генеральная прокуратура рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в доход РФ, сообщается на сайте суда. "Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ", - говорится в сообщении. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в РФ. По данным источника, группа компаний Шефлера в основном работает в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также на территории отдельных регионов России, деятельность их направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Объединение де-факто активизировалось в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. Сам Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, заявлял собеседник агентства. Источник пояснял, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская", которые в конце 1990-х годов были похищены Шефлером и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом. Источник рассказал, что структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. В 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." в поддержку Украины провела ребрендинг с целью исключения каких-либо ассоциаций с Россией, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи". Этой же компанией выпущена лимитированная серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в качестве помощи украинскому государству. Источник отмечал, что и сами компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам было перечислено более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов России и посягательство на территориальную целостность РФ. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в России, в частности, в Тамбовской области функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью 10 тысяч декалитров в сутки, чья капитализация превышает 2 миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет 1,5 миллиарда рублей. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей. Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК".
https://ria.ru/20240329/makfa-1936533644.html
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тамбовская область
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россия, тамбовская область, латвия, генеральная прокуратура рф
Россия, Тамбовская область, Латвия, Генеральная прокуратура РФ
Суд обратил активы бизнесмена Шефлера в доход России

Суд в Тамбовской области обратил в доход России активы бизнесмена Шефлера

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил его активы в доход РФ, сообщается на сайте суда.
«
"Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ", - говорится в сообщении.
Полка с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник
29 марта, 09:18
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в РФ.
По данным источника, группа компаний Шефлера в основном работает в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также на территории отдельных регионов России, деятельность их направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Объединение де-факто активизировалось в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. Сам Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, заявлял собеседник агентства.
Источник пояснял, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская", которые в конце 1990-х годов были похищены Шефлером и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.
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В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам
23 июля, 12:37
Источник рассказал, что структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. В 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." в поддержку Украины провела ребрендинг с целью исключения каких-либо ассоциаций с Россией, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи". Этой же компанией выпущена лимитированная серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в качестве помощи украинскому государству.
Источник отмечал, что и сами компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам было перечислено более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов России и посягательство на территориальную целостность РФ. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в России, в частности, в Тамбовской области функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью 10 тысяч декалитров в сутки, чья капитализация превышает 2 миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет 1,5 миллиарда рублей. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей. Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК".
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РоссияТамбовская областьЛатвияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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