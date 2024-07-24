https://ria.ru/20240724/aktivy-1961613131.html

СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России

СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России

Послы 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, чтобы обсудить предложение ЕК о "бессрочной иммобилизации" активов Центрального банка России, сообщает газета... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:13

2024-07-24T07:13

2024-07-24T07:22

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g7

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Послы 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, чтобы обсудить предложение ЕК о "бессрочной иммобилизации" активов Центрального банка России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ."Послы 27 государств-членов ЕС встретятся сегодня, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации активов Центрального банка России", - говорится в публикации.Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центрального Банка России на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

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евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), россия, сергей лавров, g7, дмитрий песков, москва, украина, владимир путин