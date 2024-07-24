https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html

На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора

На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора - РИА Новости, 24.07.2024

На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора

Монтаж систем контроля и управления реакторной установкой начался на энергоблоке №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:33

2024-07-24T13:33

2024-07-24T13:33

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турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Монтаж систем контроля и управления реакторной установкой начался на энергоблоке №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом". "В здании реактора уже установлены первые 11 единиц оборудования, следующий этап – монтаж вертикального стенда, необходимого для проведения пусконаладочных работ перед пуском энергоблока, а затем – оборудования исполнительной части системы управления и защиты реактора", - говорится в сообщении."Система контроля и управления реакторной установкой – важнейший комплекс технических средств, который принимает и обрабатывает информацию от датчиков, размещённых в том числе в активной зоне реактора. Она превращает её в поток данных, обрабатываемых средствами уже верхнего уровня автоматизации, которые будут обеспечивать операторов АЭС всеми необходимыми показателями безопасности эксплуатации энергоблока", – сказал технический директор направления автоматических систем управления технологическими процессами компании "Росатом Автоматизированные системы управления" Дмитрий Димашов, слова которого приведены в сообщении.

https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html

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россия, турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире