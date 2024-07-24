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На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора - РИА Новости, 24.07.2024
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13:33 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/aes-1961695687.html
На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора
На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора - РИА Новости, 24.07.2024
На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора
Монтаж систем контроля и управления реакторной установкой начался на энергоблоке №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
россия
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Монтаж систем контроля и управления реакторной установкой начался на энергоблоке №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом". &quot;В здании реактора уже установлены первые 11 единиц оборудования, следующий этап – монтаж вертикального стенда, необходимого для проведения пусконаладочных работ перед пуском энергоблока, а затем – оборудования исполнительной части системы управления и защиты реактора&quot;, - говорится в сообщении."Система контроля и управления реакторной установкой – важнейший комплекс технических средств, который принимает и обрабатывает информацию от датчиков, размещённых в том числе в активной зоне реактора. Она превращает её в поток данных, обрабатываемых средствами уже верхнего уровня автоматизации, которые будут обеспечивать операторов АЭС всеми необходимыми показателями безопасности эксплуатации энергоблока", – сказал технический директор направления автоматических систем управления технологическими процессами компании "Росатом Автоматизированные системы управления" Дмитрий Димашов, слова которого приведены в сообщении.
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россия, турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире
Россия, Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", В мире
На первом блоке АЭС "Аккую" начали монтировать "мозг" реактора

На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции начали монтаж систем управления реактором

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Монтаж систем контроля и управления реакторной установкой начался на энергоблоке №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом".
«

"В здании реактора уже установлены первые 11 единиц оборудования, следующий этап – монтаж вертикального стенда, необходимого для проведения пусконаладочных работ перед пуском энергоблока, а затем – оборудования исполнительной части системы управления и защиты реактора", - говорится в сообщении.

"Система контроля и управления реакторной установкой – важнейший комплекс технических средств, который принимает и обрабатывает информацию от датчиков, размещённых в том числе в активной зоне реактора. Она превращает её в поток данных, обрабатываемых средствами уже верхнего уровня автоматизации, которые будут обеспечивать операторов АЭС всеми необходимыми показателями безопасности эксплуатации энергоблока", – сказал технический директор направления автоматических систем управления технологическими процессами компании "Росатом Автоматизированные системы управления" Дмитрий Димашов, слова которого приведены в сообщении.
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РоссияТурцияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"В мире
 
 
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