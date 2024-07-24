https://ria.ru/20240724/admiral_kuznetsov-1961597680.html

Адмирала Кузнецова вызывали к Сталину рекордное число раз, сообщили в РВИО

Адмирала Кузнецова вызывали к Сталину рекордное число раз, сообщили в РВИО - РИА Новости, 24.07.2024

Адмирала Кузнецова вызывали к Сталину рекордное число раз, сообщили в РВИО

Решительность адмирала Николая Кузнецова и уверенность в своей правоте спасла ВМФ СССР в самом начале Великой Отечественной войны, это качество флотоводец затем РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:19

2024-07-24T00:19

2024-07-24T00:47

ссср

архангельская область

берлин (город)

николай кузнецов

иосиф сталин (джугашвили)

российское военно-историческое общество (рвио)

ркк "энергия"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решительность адмирала Николая Кузнецова и уверенность в своей правоте спасла ВМФ СССР в самом начале Великой Отечественной войны, это качество флотоводец затем всегда демонстрировал в кабинете у Иосифа Сталина, который множество раз вызывал его к себе, рассказал РИА Новости председатель отделения Российского военно-исторического общества в Архангельской области Сергей Ковалев. Ровно 120 лет назад, 24 июля 1904 года, в деревне Медведки (Котласский район Архангельской области) родился будущий выдающийся флотоводец герой СССР адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов, возглавлявший Военно-морской флот в 1939-1947 и 1951-1953 годах как народный комиссар, военно-морской министр и главнокомандующий. Службу на флоте он начал еще в 1919 году на Северо-Двинской флотилии, приписав к своему возрасту (15 лет) два года. К 1939 году он сделал выдающуюся карьеру, став народным комиссаром ВМФ СССР, когда ему было всего 34 года. "Всем известно, что Николай Герасимович Кузнецов в 15-летнем возрасте пришел на флот, в 29 уже командовал кораблем (крейсер "Червона Украина" - ред.), а в неполных 35 - стал наркомом ВМФ. При этом мало кто знает следующую интересную деталь его биографии – за годы Великой Отечественной войны он встречался со Сталиным целых 64 раза. Многие даже один-два раза боялись зайти в кабинет к вождю, но не Кузнецов - он болел за флот и никогда не боялся отстаивать свою точку зрения перед Верховным главнокомандующим", - сказал Ковалев. В подтверждение своих слов собеседник агентства отметил, что Кузнецов, будучи уверенным в том, что нацистская Германия нападет на СССР, распорядился привести флоты западного направления в "готовность №2" еще 19 июня 1941 года, а в ночь на 22 июня - приказал привести ВМФ в высшую степень готовности, несмотря на все риски, которые несла для него такая "инициативность". Благодаря этому шагу адмирала во время первого фашистского удара не был уничтожен ни один корабль ВМФ СССР, а уже 25 июня Черноморский флот внезапно атаковал румынский порт Констанца, где располагались большие немецкие хранилища топлива. Вклад в победуУже в первые дни войны Кузнецов провел серьезную реорганизацию флота, сосредоточив усилия на помощи сухопутным войскам в операциях в прибрежных районах. Адмирал лично принимал участие в планировании стратегических операций Красной Армии. Из моряков формировались сводные отряды, которые участвовали во многих сражениях, начиная от битвы за Москву и кончая взятием Берлина. Морская авиация не только обеспечивала воздушную поддержку флотам, но и сражалась в сухопутных операциях. Летом 1941 года, когда РККА терпела болезненные поражения от Вермахта, по приказу Кузнецова морские летчики нанесли несколько ударов по Берлину. В годы войны Балтийский флот устанавливал минные поля и оборонял на море и на суше Ленинград. Северный флот, помимо боевых действий, проводил союзные конвои, Черноморский - сорвал планы немцев по вторжению на Кавказ с моря. Навсегда с флотомВ РВИО также напомнили, что именно при содействии Кузнецова в Советском Союзе был учрежден день ВМФ. "Во время одной из бесед с адмиралом Сталин предложил учредить день Военно-морского флота, спросив, какая дата была бы предпочтительнее. Николай Герасимович отметил, что лучший месяц для такого праздника – июль (отсылка к победе российского флота при мысе Гангут над шведами 27 июля 1714 года – ред). Тогда Сталин спросил: "А когда у вас день рождения?", тот ответил: "24 июля". "Вот давайте 24 июля и будем отмечать день ВМФ", - рассказал Ковалев. Первый день ВМФ (в 1939 году) в СССР совпал с днем рождения Кузнецова, однако позднее было принято решение отмечать этот праздник каждое воскресенье июля, эта традиция сохраняется и по сей день. Ковалев подчеркнул, что Кузнецов до конца жизни оставался преданным советскому флоту, болея за него и после того как покинул руководящие посты ВМФ. "Как вспоминают родственники адмирала, с кем мне посчастливилось общаться, когда Николай Герасимович отмечал свой день рождения, первый тост всегда произносили не за него, а за Военно-морской флот", - рассказал собеседник агентства. Говоря о мероприятиях, приуроченных к 120-летию со дня рождения Кузнецова, Ковалев отметил, что памятные концерты и мероприятия пройдут на его родине в Медведках, Котласе и Архангельске. Кроме того, в день его юбилея музей Кузнецова при поддержке РВИО выпускает новую биографическую книгу "Малая родина Адмирала".

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240416/geroi-1940283176.html

https://ria.ru/20240330/russkaya-1936697355.html

https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html

ссср

архангельская область

берлин (город)

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ссср, архангельская область, берлин (город), николай кузнецов, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио), ркк "энергия"