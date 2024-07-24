https://ria.ru/20240724/abiturienty-1961785845.html

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы в вузы через "Госуслуги"

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы в вузы через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.07.2024

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы в вузы через "Госуслуги"

Около 930 тысяч абитуриентов подали документы для поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования с помощью РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:27

2024-07-24T18:27

2024-07-24T18:27

общество

россия

госуслуги

вузы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Около 930 тысяч абитуриентов подали документы для поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями только о тех, кто подал заявления через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". По состоянию на 24 июля, дистанционно через "Госуслуги" заявления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тысяч абитуриентов", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что количество заявлений, поданных в вузы напрямую, подсчитают позже. Прием заявлений продлится до 25 июля. По данным министерства, наиболее популярными у поступающих через суперсервис стали инженерные направления, в первую очередь связанные с ИТ, а также медицина и педагогика. В топ направлений подготовки среди претендующих на бюджетные места вошли информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, информационные системы и технологии, лечебное дело, прикладная информатика, а также программная инженерия.

https://na.ria.ru/20240523/priem-1947612362.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госуслуги, вузы