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На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник
На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник - РИА Новости, 23.07.2024
На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник
Житель Первоуральска Свердловской области пришел с ножом на детский праздник, устроенный во дворе одной из многоэтажек, мужчине якобы мешала музыка, возбуждено... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:15
2024-07-23T15:15
2024-07-23T15:16
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области пришел с ножом на детский праздник, устроенный во дворе одной из многоэтажек, мужчине якобы мешала музыка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "В Первоуральске во дворе дома по улице Емлина произошел инцидент, связанный с хулиганскими действиями одного из местных жителей во время праздника, проводившегося для детей... Возбуждено уголовное дело о хулиганстве", – следует из сообщения. По информации СК, заявившийся на мероприятие мужчина был недоволен, что во дворе был устроен праздник с аниматорами и музыкой, в руках у него был "предмет, похожий на нож". Родители детей пытались объяснить соседу, что это никак не нарушает его права, однако тот вел себя агрессивно и ругался матом. "Его антиобщественное поведение пресекли местные жители", – добавили в управлении.
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происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчина пришел с ножом на детский праздник
Агрессивный мужчина с ножом попытался прервать детский праздник в Первоуральске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области пришел с ножом на детский праздник, устроенный во дворе одной из многоэтажек, мужчине якобы мешала музыка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«
"В Первоуральске во дворе дома по улице Емлина произошел инцидент, связанный с хулиганскими действиями одного из местных жителей во время праздника, проводившегося для детей... Возбуждено уголовное дело о хулиганстве", – следует из сообщения.
По информации СК, заявившийся на мероприятие мужчина был недоволен, что во дворе был устроен праздник с аниматорами и музыкой, в руках у него был "предмет, похожий на нож". Родители детей пытались объяснить соседу, что это никак не нарушает его права, однако тот вел себя агрессивно и ругался матом.
"Его антиобщественное поведение пресекли местные жители", – добавили в управлении.