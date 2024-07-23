Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 23.07.2024 (обновлено: 13:35 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961390396.html
В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России
В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России - РИА Новости, 23.07.2024
В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России
Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:25
2024-07-23T13:35
в мире
россия
украина
польша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Onet со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу."Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов", — отметил он.Сокала подчеркнул, что подобный поворот в риторике Зеленского говорит о принятии неизбежных вещей. Эксперт напомнил, что Трамп не раз говорил о готовности урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. По мнению политолога, украинцам придется с этим считаться.На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России

Onet: Зеленский заговорил о переговорах с Путиным из-за Трампа

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Onet со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу.
"Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов", — отметил он.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В США раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
Вчера, 09:38
Сокала подчеркнул, что подобный поворот в риторике Зеленского говорит о принятии неизбежных вещей. Эксперт напомнил, что Трамп не раз говорил о готовности урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. По мнению политолога, украинцам придется с этим считаться.
На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
Вчера, 02:35
 
В миреРоссияУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала