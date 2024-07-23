https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961390396.html

В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России

В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России - РИА Новости, 23.07.2024

В Польше раскрыли причину изменений в заявлениях Зеленского о России

Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:25

2024-07-23T10:25

2024-07-23T13:35

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Onet со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу."Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов", — отметил он.Сокала подчеркнул, что подобный поворот в риторике Зеленского говорит о принятии неизбежных вещей. Эксперт напомнил, что Трамп не раз говорил о готовности урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. По мнению политолога, украинцам придется с этим считаться.На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html

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