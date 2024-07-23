Рейтинг@Mail.ru
Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 23.07.2024 (обновлено: 17:55 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zelenskij-1961519409.html
Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву
Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву - РИА Новости, 23.07.2024
Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву
Владимир Зеленский жаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи в Киеве, не сообщил ему о своей предстоящей поездке в Москву, рассказал РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:59
2024-07-23T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
москва
венгрия
китай
виктор орбан
владимир зеленский
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский жаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи в Киеве, не сообщил ему о своей предстоящей поездке в Москву, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания правительства. &quot;Для всех было очень неприятным удивлением то, что президент Зеленский рассказал мне в Варшаве еще перед саммитом НАТО. Речь о том, что, будучи в Киеве и разговаривая с ним (с Зеленским. — Прим. ред.) с глазу на глаз, премьер Орбан &quot;забыл&quot; сообщить, что скоро поедет в Москву&quot;, — сказал он.По словам польского премьера, участники на недавно прошедшем в Лондоне саммите Европейского политического сообщества достаточно много времени уделили обсуждению визита Орбана в Москву. Туск добавил, что участники саммита без энтузиазма отнеслись к российскому визиту Орбана. "Я без удовольствия скажу, что Виктор Орбан в Великобритании на встрече Европейского политического сообщества был в очень трудной ситуации. Я не встретил никого, кто бы выразительно согласился с его "мирной миссией", — сказал польский премьер. Он также обвинил Будапешт в позиции, противоречащей общей линии ЕС и Североатлантического альянса, добавив, что "никто в Европе не сомневается, что &lt;...&gt; (они имеют. — Прим. ред.) проблему и в НАТО, и в Европейском союзе". Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961400770.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20240723/vengriya-1961472978.html
москва
венгрия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, венгрия, китай, виктор орбан, владимир зеленский, дональд туск, евросоюз, нато, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Венгрия, Китай, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, Евросовет
Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву

Дональд Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский жаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи в Киеве, не сообщил ему о своей предстоящей поездке в Москву, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания правительства.
«

"Для всех было очень неприятным удивлением то, что президент Зеленский рассказал мне в Варшаве еще перед саммитом НАТО. Речь о том, что, будучи в Киеве и разговаривая с ним (с Зеленским. — Прим. ред.) с глазу на глаз, премьер Орбан "забыл" сообщить, что скоро поедет в Москву", — сказал он.

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Обманул старика": пользователи Сети подняли на смех новый план Зеленского
Вчера, 10:59
По словам польского премьера, участники на недавно прошедшем в Лондоне саммите Европейского политического сообщества достаточно много времени уделили обсуждению визита Орбана в Москву.
Туск добавил, что участники саммита без энтузиазма отнеслись к российскому визиту Орбана.
«
"Я без удовольствия скажу, что Виктор Орбан в Великобритании на встрече Европейского политического сообщества был в очень трудной ситуации. Я не встретил никого, кто бы выразительно согласился с его "мирной миссией", — сказал польский премьер.
Он также обвинил Будапешт в позиции, противоречащей общей линии ЕС и Североатлантического альянса, добавив, что "никто в Европе не сомневается, что <...> (они имеют. — Прим. ред.) проблему и в НАТО, и в Европейском союзе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Подготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Венгрия заблокирует компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваВенгрияКитайВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийДональд ТускЕвросоюзНАТОЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала