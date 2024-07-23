https://ria.ru/20240723/zelenskij-1961519409.html

Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву

Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву - РИА Новости, 23.07.2024

Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не сообщил ему о поездке в Москву

Владимир Зеленский жаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи в Киеве, не сообщил ему о своей предстоящей поездке в Москву, рассказал РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:59

2024-07-23T16:59

2024-07-23T17:55

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ВАРШАВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский жаловался в Варшаве, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи в Киеве, не сообщил ему о своей предстоящей поездке в Москву, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания правительства. "Для всех было очень неприятным удивлением то, что президент Зеленский рассказал мне в Варшаве еще перед саммитом НАТО. Речь о том, что, будучи в Киеве и разговаривая с ним (с Зеленским. — Прим. ред.) с глазу на глаз, премьер Орбан "забыл" сообщить, что скоро поедет в Москву", — сказал он.По словам польского премьера, участники на недавно прошедшем в Лондоне саммите Европейского политического сообщества достаточно много времени уделили обсуждению визита Орбана в Москву. Туск добавил, что участники саммита без энтузиазма отнеслись к российскому визиту Орбана. "Я без удовольствия скажу, что Виктор Орбан в Великобритании на встрече Европейского политического сообщества был в очень трудной ситуации. Я не встретил никого, кто бы выразительно согласился с его "мирной миссией", — сказал польский премьер. Он также обвинил Будапешт в позиции, противоречащей общей линии ЕС и Североатлантического альянса, добавив, что "никто в Европе не сомневается, что <...> (они имеют. — Прим. ред.) проблему и в НАТО, и в Европейском союзе". Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961400770.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240723/vengriya-1961472978.html

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