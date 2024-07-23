https://ria.ru/20240723/zapad-1961438051.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.07.2024
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:05
2024-07-23T13:05
2024-07-23T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.За минувшие сутки группировка отразила две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны."Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 производства Великобритании и два полевых склада боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html
https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности группировки "Запад"