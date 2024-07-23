https://ria.ru/20240723/zapad-1961438051.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.07.2024

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:05

2024-07-23T13:05

2024-07-23T13:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.За минувшие сутки группировка отразила две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны."Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 производства Великобритании и два полевых склада боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины