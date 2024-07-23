Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 23.07.2024 (обновлено: 13:54 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zapad-1961438051.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 23.07.2024
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:05
2024-07-23T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.За минувшие сутки группировка отразила две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны."Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 производства Великобритании и два полевых склада боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html
https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял до 490 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Латают дыры". Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине
Вчера, 12:23
За минувшие сутки группировка отразила две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 производства Великобритании и два полевых склада боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.
* Террористическая организация, запрещена в России
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
Вчера, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала