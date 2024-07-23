Рейтинг@Mail.ru
Производство полимерных центраторов запустили в Югре - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:02 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/yugra-1961520577.html
Производство полимерных центраторов запустили в Югре
Производство полимерных центраторов запустили в Югре - РИА Новости, 23.07.2024
Производство полимерных центраторов запустили в Югре
Производство полимерных центраторов, которые используются при строительстве нефтегазовых скважин, запущено в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:02
2024-07-23T17:02
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961520274_0:26:600:364_1920x0_80_0_0_de90d5442511feff4d7faaf0f3a83d76.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Производство полимерных центраторов, которые используются при строительстве нефтегазовых скважин, запущено в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке Фонда развития Югры, сообщает пресс-служба фонда. "ООО "МАКСИМА Дриллинг Когалым" на площадке индустриального парка "Когалым" запустило производство полимерных низкофрикционных центраторов, используемых в строительстве нефтегазовых скважин", - говорится в сообщении. Компания получила заем от Фонда развития Югры в размере 124 миллиона рублей под 1% годовых. По словам гендиректора Фонда Романа Колупаева, объем инвестиций в производство составил порядка 100 миллионов рублей, бюджетный эффект после выхода производства на проектную мощность составит более 250 миллионов. Как отметил руководитель компании Марсель Акбашев, центраторы могут работать в самых сложных условиях, с нестабильными породами, при высоких пространственных интенсивностях и больших углах, их использование снижает риски и дает возможность успешно спускать обсадные колонны или хвостовики на проектную глубину при буровых работах. Полимерная продукция выпускается полностью из отечественных компонентов и сырья.
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961520274_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_6cba15f73cad3b2832f5b66bb3da0ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев

Производство полимерных центраторов запустили в Югре

© Фонд развития Югры Производство полимерных центраторов запустили в Югре
Производство полимерных центраторов запустили в Югре - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фонд развития Югры
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Производство полимерных центраторов, которые используются при строительстве нефтегазовых скважин, запущено в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке Фонда развития Югры, сообщает пресс-служба фонда.
"ООО "МАКСИМА Дриллинг Когалым" на площадке индустриального парка "Когалым" запустило производство полимерных низкофрикционных центраторов, используемых в строительстве нефтегазовых скважин", - говорится в сообщении.
Ремонт лыж - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Производство лыж планируют запустить в Югре в 2025 году
9 июля, 11:37
Компания получила заем от Фонда развития Югры в размере 124 миллиона рублей под 1% годовых. По словам гендиректора Фонда Романа Колупаева, объем инвестиций в производство составил порядка 100 миллионов рублей, бюджетный эффект после выхода производства на проектную мощность составит более 250 миллионов.
Как отметил руководитель компании Марсель Акбашев, центраторы могут работать в самых сложных условиях, с нестабильными породами, при высоких пространственных интенсивностях и больших углах, их использование снижает риски и дает возможность успешно спускать обсадные колонны или хвостовики на проектную глубину при буровых работах. Полимерная продукция выпускается полностью из отечественных компонентов и сырья.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоман Колупаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала