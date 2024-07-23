https://ria.ru/20240723/yugra-1961520577.html

Производство полимерных центраторов запустили в Югре

Производство полимерных центраторов запустили в Югре - РИА Новости, 23.07.2024

Производство полимерных центраторов запустили в Югре

Производство полимерных центраторов, которые используются при строительстве нефтегазовых скважин, запущено в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:02

2024-07-23T17:02

2024-07-23T17:02

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

роман колупаев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Производство полимерных центраторов, которые используются при строительстве нефтегазовых скважин, запущено в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке Фонда развития Югры, сообщает пресс-служба фонда. "ООО "МАКСИМА Дриллинг Когалым" на площадке индустриального парка "Когалым" запустило производство полимерных низкофрикционных центраторов, используемых в строительстве нефтегазовых скважин", - говорится в сообщении. Компания получила заем от Фонда развития Югры в размере 124 миллиона рублей под 1% годовых. По словам гендиректора Фонда Романа Колупаева, объем инвестиций в производство составил порядка 100 миллионов рублей, бюджетный эффект после выхода производства на проектную мощность составит более 250 миллионов. Как отметил руководитель компании Марсель Акбашев, центраторы могут работать в самых сложных условиях, с нестабильными породами, при высоких пространственных интенсивностях и больших углах, их использование снижает риски и дает возможность успешно спускать обсадные колонны или хвостовики на проектную глубину при буровых работах. Полимерная продукция выпускается полностью из отечественных компонентов и сырья.

https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев